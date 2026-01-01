[인사]근로복지공단

<본부장 임용>
▲ 인재개발원장 원동열
<병원장 임용>
▲ 인천병원장 조준 ▲ 태백요양병원장 한경자
<1급 승진>
▲ 진주지사장 김영철 ▲ 화성지사장 김창수 ▲ 경인북부업무상질병판정위원회 위원장 김영수 ▲ 순천병원 행정부원장 김미진 ▲ 태백병원 행정부원장 민현희
<2급 승진>
▲ 서울동부지사 재활보상1부장 장희윤 ▲ 부산지역본부 소음성난청전담TF장 김형조 ▲ 김해지사 재활보상부장 노광석 ▲ 대구지역본부 소음성난청전담TF장 권홍직 ▲ 대구북부지사 재활보상부장 박영진 ▲ 평택지사 재활보상2부장 김현식 ▲ 안산지사 재활보상2부장 박영주 ▲ 성남지사 가입지원2부장 김세곤 ▲ 광주지역본부 가입지원2부장 박항민 ▲ 광주지역본부 소음성난청전담TF장 김동성 ▲ 여수지사 재활보상부장 이영숙 ▲ 강원지역본부 경영지원부장 황선정 ▲ 강원지역본부 재활보상부장 임준철 ▲ 강원지역본부 진폐보상부장 김종두 ▲ 춘천지사 가입지원부장 조형규 ▲ 창원병원 원무부장 이용재 ▲ 안산병원 건강관리부장 임후숙 ▲ 창원병원 간호1부장 서선주 ▲ 순천병원 간호부장 정수경 ▲ 인천병원 진단검사의학부장 나경이 ▲ 안산병원 진단검사의학부장 김학기
<1급 전보>
지금 뜨는 뉴스
▲ 서울강남지사장 문태진 ▲ 서울동부지사장 신동현 ▲ 의정부지사장 정경훈 ▲ 남양주지사장 김종범 ▲ 창원지사장 윤일한 ▲ 울산남부지사장 이형균 ▲ 양산지사장 정영준 ▲ 경남업무상질병판정위원회 위원장 김삼중 ▲ 포항지사장 홍태범 ▲ 고양지사장 윤재만 ▲ 성남지사장 현애숙 ▲ 전주지사장 최영안 ▲ 군산지사장 한대희 ▲ 여수지사장 이경란 ▲ 보령지사장 김재현 ▲ 대전업무상질병판정위원회 위원장 김정례 ▲ 강릉지사장 최명순
부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>