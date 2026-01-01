삼성D, 세계 최초 360㎐ 'V-스트라이프' QD-OLED 본격 출시

에이수스 등 7개 글로벌 고객사들에 공급

새 픽셀에 21대9 울트라 와이드 화면비

360㎐ 고주사율·최고 휘도 1300니트

V-스트라이프 픽셀로 텍스트 가독성 강화

넓은 화면·부드러운 전환·빠른 반응속도

QD-OLED, 자발광 모니터 시장 1위

삼성디스플레이는 세계 최초로 'V-스트라이프' 픽셀 구조의 34형 360㎐ QD-OLED를 출시한다고 1일 밝혔다. 제품은 이미 지난해 12월부터 양산에 착수해 에이수스, MSI, 기가바이트 등 7개 글로벌 모니터 제조사에 공급되고 있다고도 회사는 설명했다.

삼성디스플레이가 세계 최초로 출시하는 V-스트라이프 픽셀구조의 34형 360Hz QD-OLED. 삼성디스플레이

V-스트라이프는 빛의 삼원색인 레드(R), 그린(G), 블루(B) 서브 픽셀이 세로 줄무늬 형태로 배치되는 것이 특징이다. 기존 QD-OLED는 이 세 가지 색깔의 서브 픽셀을 줄무늬 없는 단순 세로 모양으로 배치하는 형태였다.

업계에선 이를 통상적으로 스트라이프 구조 혹은 RGB 스트라이프 구조로 부르는데, 삼성디스플레이는 퀀텀닷 소자에 최적화된 스트라이프 픽셀 구조를 자체 개발해 V-스트라이프라는 이름을 붙였다.

이 픽셀 구조를 적용하면 문자 가장자리를 더욱 선명하게 표현해 문서 작업, 코딩, 콘텐츠 제작 등 텍스트 가독성에 민감한 사용자들에게 최적의 모니터 솔루션을 제공할 수 있다. 또한 제품은 21대9 울트라 와이드 화면비, 부드러운 화면 전환과 빠른 반응속도를 가능하게 하는 360㎐ 고주사율, 최고 휘도 1300니트의 고휘도 특성까지 더해져 스포츠, 레이싱 등 스피디하면서 몰입감이 중요한 게임을 즐기는 소비자들로부터 호응을 얻을 것으로 전망된다.

일반적으로 21대9 화면비는 16대9와 비교해, 가로 픽셀의 수와 데이터 처리량이 크게 증가하고 동일한 주사율에서도 전력 소모, 발열 등 구동 부담이 크다. 또 좌우 픽셀 간 신호 타이밍을 균일하게 맞추는 것이 어려워 고주사율 구현이 어렵다고 알려져 있다. 이번 신제품은 삼성디스플레이가 이러한 난제들을 해결한 결과물이어서 의미가 있다.

회사 관계자는 "새로운 픽셀 구조에 고주사율 제품을 양산하는 데 있어 가장 큰 기술적 장애물은 유기재료의 수명 감소, 발열, 휘도 저하"라며 "QD-OLED는 전면 발광 방식을 채택하고 있어 휘도 측면에서 유리한 데다 유기재료의 효율 제고, 설계 최적화 등을 통해 V-스트라이프 픽셀 구조, 울트라 와이드 화면비, 고주사율, 고휘도까지 4가지 스펙을 모두 갖춘 '하이 퍼포먼스' 모니터용 디스플레이를 양산할 수 있었다"고 설명했다.

V-스트라이프 QD-OLED 모니터는 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 개막하는 'CES 2026'에서도 공개된다. 에이수스, MSI가 V-스트라이프 구조의 QD-OLED를 탑재한 모니터 신제품을 CES에서 처음으로 전시한다. 삼성디스플레이 역시 CES 기간에 앙코르 앳 윈 호텔에서 운영하는 프라이빗 부스에서 해당 패널을 선보일 예정이다.

삼성디스플레이는 새해에도 세계 시장에서의 우위를 이어가겠단 입장이다. 시장조사기관 '옴디아'는 500달러 이상 프리미엄 모니터 시장에서 자발광 패널을 탑재한 제품의 비중이 2024년 14%에서 2025년 23%, 2026년 27%로 높아질 것으로 전망했다. 실제 시장에선 LCD에서 OLED로의 전환되는 흐름이 계속 이어지고 있다. 이런 상황에서 지난해 모니터용 OLED 패널 시장에서 삼성디스플레이의 QD-OLED 출하량은 약 250만 대로 추정돼, 점유율 75%를 상회하며 압도적인 시장 1위를 지킬 것으로 예상되고 있다.





정용욱 삼성디스플레이 대형사업부 전략마케팅팀장(상무)은 "게이밍 등 하이엔드 모니터 시장은 디스플레이 화질에 대한 소비자의 민감도와 기대치가 높아 최신 디스플레이 기술의 격전지라 할 수 있다"며 "QD-OLED가 이런 시장에서 소비자의 압도적인 지지를 받고 있는 만큼, 앞으로 더욱 혁신적인 기술을 선보이며 시장 리더십을 지켜나갈 것"이라고 밝혔다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

