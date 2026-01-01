부산대학교, 2026학년도 정시모집 경쟁률 4.67대 1

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1714명 모집에 7996명 지원



‘다’군 24.22대 1로 최고 경쟁률

부산대학교(총장 최재원)는 지난 12월 31일 2026학년도 정시모집 원서접수를 마감한 결과, 총 1714명 모집에 7996명이 지원해 전체 경쟁률 4.67대 1을 기록했다.

전형 군별로는 정시 '가'군이 930명 모집에 4134명이 지원해 4.45대 1의 경쟁률을 보였으며, 정시 '나'군은 752명 모집에 3087명이 지원해 4.11대 1을 기록했다. 정시 '다'군은 32명 모집에 775명이 지원해 24.22대 1의 높은 경쟁률을 나타냈다.

계열별 최고 경쟁률을 살펴보면, 인문·사회계열에서는 유아교육과가 6명 모집에 63명이 지원해 10.5대 1의 경쟁률을 기록했다. 자연계열에서는 스마트시티전공이 10명 모집에 300명이 지원해 30대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였다.

정시모집 실기전형은 스포츠과학과가 2026년 1월 7일, 예술대학은 1월 9일과 1월 12일에 각각 실시된다. 실기고사 대상자와 고사 장소 등 세부 사항은 1월 6일 오후 4시에 부산대학교 입학정보 홈페이지를 통해 공고될 예정이다.





정시모집 합격자는 1월 30일 오후 4시에 부산대학교 입학정보 홈페이지를 통해 발표된다.

전형별 경쟁률 현황.

