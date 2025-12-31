“AI 조작 아니다”…박병규 광산구청장, 이재명 대통령 사진 논란 반박

금호타이어 화재 당시 촬영 사진 ‘합성’ 논란에
박 구청장 “현장 촬영…유포·제작 관여한 적 없어”
박병규 광주 광산구청장이 금호타이어 광주공장 화재 당시 이재명 대통령과 찍은 사진이 '인공지능(AI) 합성' 논란에 휘말리자 "사실이 아니다"라며 현장 사진과 촬영 정보를 공개했다. 온라인에서 해당 사진이 'AI 조작물'이라는 주장이 퍼지면서 박 구청장은 억울함을 호소했다.
의혹은 31일 오전 일부 보도에서 시작됐다. 카카오톡 단체방 등을 통해 확산된 한 장의 사진이 문제였다. 지난 5월 금호타이어 광주공장 화재 대피소에서 이 대통령과 박 구청장이 시민 옆에 쪼그려 앉아 대화를 나누는 장면인데, "원본에는 이 대통령만 있었고 박 구청장을 덧입힌 합성처럼 보인다"는 지적이 붙었다. 방문 자체는 사실이지만, 사진 속 인물이 의도적으로 추가된 것 아니냐는 의혹 제기였다.
박 구청장은 같은 날 오후 광주시의회에서 긴급 기자회견을 열고 "존재하지 않았던 일을 AI로 조작해 대통령을 끌어들인 사람으로 매도되고 있다"며 "이는 사실이 아니다"라고 반박했다. 그는 "5월 17일 금호타이어 화재 이재민 대피소에 분명히 이 대통령과 함께 있었고, 문제가 된 사진은 광산구 공직자가 현장에서 직접 촬영했다. 촬영 시각과 메타정보도 남아 있다"고 설명했다.
문제가 된 사진은 광주여자대학교 유니버시아드 체육관 대피소 방문 장면으로, SNS 일부 게시물은 이를 '홍보용 합성 이미지'로 단정하거나 박 구청장이 개입했다는 식의 해석을 덧붙였다. 박 구청장은 "사진 유포는 나와 무관하다. 누가 만들었는지도 모르고 관여한 사실도 없다"며 "한순간에 대통령을 끌어들인 부도덕한 사람으로 매도됐다"고 했다.
박 구청장은 SNS에서도 "전국적으로 죽일 놈이 되고 있다"며 "사실 확인 없는 단정적 보도는 한 행정 책임자의 신뢰에 회복하기 어려운 상처를 남긴다. 해당 사진은 인공지능 합성물이 아니다"라고 재차 강조했다.
