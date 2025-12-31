'학교·지역사회·산업' 상생모델 찾다… 동서대 최정배 교수, 중소기업 디지털 혁신 성과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일·학습 병행 제시, 장관상 2차례 받아

동서대학교(총장 장제국) 일학습병행센터 최정배 교수가 '학교-산업-지역'이 공존하는 상생 표준을 제시해 주목받고 있다. 최 교수는 이런 성과로 장관상을 2차례나 받았다.

지역 중소기업의 체질 개선과 일자리 창출을 견인하는 새로운 상생 표준인 셈이다.

최정배 교수는 대학의 이론 교육에 머물지 않고 지역 중소기업 현장을 직접 찾아가는 '현장 밀착형 지도'를 통해 NCS(국가직무능력표준) 기반의 교육훈련과 일학습병행 프로그램을 운영해 왔다. 특히 중소기업의 숙원 과제인 디지털 전환(DX)과 스마트팩토리 도입을 성공적으로 이끌어 인력난 해소와 생산성 향상이라는 두 마리 토끼를 잡았다는 평가를 받는다.

이러한 혁신적 공로를 인정받아 최 교수는 2023년 고용노동부 장관 표창을 받은 데 이어 올해는 중소벤처기업부 장관 표창을 받았다. 대학이 보유한 지적 자산이 산업 현장의 고용 안정과 경제 활성화로 이어진 실질적인 성과를 입증한 것이다.





최 교수는 "동서대 일학습병행센터는 지역 산업과 협력해 교육·훈련 성과가 현장 경쟁력과 일자리 창출로 이어지는 지속 가능한 상생 모델을 확대해 나갈 계획"이라고 힘줬다.

동서대 최정배 교수.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

