남양주시, 관내 중소기업 ㈜티앤아이 찾아 현장 격려·기업애로 청취

경기 남양주시는 지난 30일 주광덕 시장이 와부읍 월문리 소재 중소기업인 ㈜티앤아이를 방문해 직원을 격려하고 기업 운영 과정의 애로사항을 청취했다고 31일 밝혔다.
이날 주 시장은 기업 관계자로부터 △제품 소개 △브랜드 소개 △주변 인프라 문제 등을 청취하며 현장 중심의 기업지원 방안에 대해 논의했다.
티앤아이는 침구 브랜드 '가누다'를 주력으로 침구류 및 호텔 용품을 제조·유통하는 기업으로, 기업부설연구소를 통해 다양한 브랜드의 연구개발을 지속하고 있다.
또한 티앤아이는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 중 '사회(S)' 분야의 가치를 바탕으로 지역사회 공헌 활동도 꾸준히 전개하고 있다. 지역 내 소외계층을 위한 기부와 월문천 주변 환경정화 활동 등 자발적인 사회공헌 활동을 이어가며 지역과 상생하는 기업문화 확산에 기여하고 있다.
주광덕 시장은 "지역사회와 함께 성장하며 나눔을 실천하는 티앤아이의 노력에 감사드린다"며 "앞으로도 기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 현장의 목소리를 지속적으로 듣고 지원 방안을 모색하겠다"고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
시는 앞으로도 관내 기업 현장을 직접 찾아 소통을 강화하고, 기업 애로 해소와 지역경제 활성화를 위한 지원을 이어갈 계획이다.
남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>