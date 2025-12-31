광명시, 다음달 지역화폐 인센티브 10%+캐시백 5% 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

70만원 충전시 77만원 사용…결제시 최대 7만원 환급

박승원 시장 "새해에도 민생경제 회복 정책 지속할 것"

경기도 광명시는 내년 1월 지역화폐인 '광명사랑화폐'에 10%의 인센티브와 5% 캐시백을 지원한다고 31일 밝혔다.

이에 따라 소비자가 인센티브 한도인 70만원을 충전하면 7만원의 인센티브를 받게 된다. 이와 함께 결제 시에는 지역화폐로 결제 시 5%의 캐시백을 환급받을 수 있다.

캐시백 한도는 7만원으로, 지급된 금액은 내년 2월 28일까지 사용해야 한다. 단 인센티브·정책수당 등은 캐시백 지급 대상에서 제외된다.

박승원 광명시장은 "새해에도 광명사랑화폐로 골목상권에 힘을 보태고 모두가 체감할 수 있는 민생경제 회복에 최선을 다하겠다"고 말했다.

앞서 시는 올해 내내 광명사랑화폐의 인센티브율을 10% 이상으로 유지해 왔다. 특히 연말 소비 진작과 소상공인 지원 확대를 위해 11~12월에는 광명사랑화폐에 15%의 파격적인 인센티브를 지급하고 충전 한도도 100만원까지 높였었다.





이런 정책에 힘입어 광명사랑화폐 이용자는 28만6000여 명으로, 사용률은 시 전체 인구의 97.7%에 이른다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

