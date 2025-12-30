한동훈, '당게' 논란에 "가족이 尹비판글 올린 사실 나중에 알아"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국힘 당무위 ‘당게 사태’ 조사 결과 발표에 입 열어

"가족 말고 저를 비난하시라"

한동훈 전 국민의힘 대표가 이른바 '당원게시판(당게)' 논란과 관련해 "제 가족들이 익명이 보장된 당 게시판에 윤석열 전 대통령 부부에 대한 비판적인 사설과 칼럼을 올린 사실이 있다는 것을 제가 나중에 알게 됐다"고 했다.

한 전 대표는 30일 SBS라디오 '주영진의 뉴스직격'에 출연해 "(글이 작성된) 당시에는 알지 못했다"며 이같이 말했다. 다만 한 전 대표는 "오늘 당무감사위원회(당무위)에서 마치 제 이름으로 쓴 게 있는 것처럼 발표한 것도 있던데, 저는 (당 홈페이지에) 가입한 사실조차 없기 때문에 명백한 허위 사실"이라고 반박했다.

앞서 국민의힘 당무위는 이날 보도자료를 내고 "문제 계정들은 한 전 대표 가족 5인의 명의와 동일하며, 전체 87.6%가 단 2개의 인터넷 프로토콜(IP)에서 작성된 여론 조작 정황이 확인됐다"며 "디지털 패턴 분석을 통해 한 전 대표에게 적어도 관리 책임이 있음을 확인했다"고 밝혔다.

한 전 대표는 이번 사안의 전말을 장동혁 국민의힘 대표가 미리 인지하고 있었다고 주장했다. 그는 "작년 말 소위 '김옥균 프로젝트'라고 저를 당 대표에서 끌어내리기 위해 여러 공격이 있었을 때 당시 제가 신뢰하던 장동혁 의원에게 이 (당원 게시판) 상황을 설명했다"고 말했다.

이어 "그때 장 의원이 여러 방송에 나가 '익명 게시판에 문제없는 글을 쓴 것이기 때문에 문제 될 게 하나도 없다'라고 강력하게 설명했었다"며 "장 대표가 당 대표가 되고서 정치 공세를 위해 다시 꺼내는 걸 보고 참 안타까웠다"고 했다.

지난 1년간 왜 전말을 밝히지 않았느냐는 질문엔 "게시판은 당에서 당원들에게 익명으로 글을 쓰라고 허용해준 것"이라며 "정부나 권력자를 비판하는 글을 게시한 사람이 누군지 나중에 색출하는 전례를 남기면 안 된다"고 답했다.





당원들에게 사과할 의향이 있냐고 묻자 "윤 전 대통령과 김건희 여사에 대해 제대로 가야 한다는 칼럼을 올린 것 자체가 잘못된 일은 아니다"라고 선을 그었다. 이어 "만약 가족이 가족 명의로 게시물을 올린 게 비판받을 일이라면 제가 정치인이라 일어난 일이니, 저를 비난하시라. 가족이 비난받을 일은 아니다"라고 했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

