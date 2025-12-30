민경선 전 경기교통공사 사장 "부당 인사 전면 재검증하고 제도 개혁하라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민경선 전 경기교통공사 사장

이동환 시장 인사농단 규탄 기자회견 동참

민경선 전 경기교통공사 사장이 최근 감사원 감사로 드러난 고양시의 인사 부정 의혹과 관련해 이동환 고양시장의 강력한 책임 이행과 제도 개혁을 요구하고 나섰다.

민경선 전 경기교통공사 사장이 30일 고양시청 앞에서 진행된 '고양미래비전네트워크'의 기자회견에 참석하고 있다. 고양미래비전네트워크 제공

민 전 사장은 30일 고양시청 앞에서 진행된 '고양미래비전네트워크'의 기자회견에 동참해 이동환 시장의 인사 운영 방식을 '인사농단'으로 규정하고 강도 높게 비판했다.

민 전 사장은 이날 발언에서 "감사원이 확인한 이번 인사 운영은 형식적 절차에 그친 것이 아니라 공정성과 투명성을 훼손한 구조적 문제"라며 "이는 인사위원회의 권한을 침해하고 선순위 후보자들의 심사받을 권리를 박탈한 중대한 위반행위"라고 지적했다.

이어 민 전 사장은 "인사는 행정의 기본이며 공직사회 신뢰의 핵심"이라며 감사 결과가 분명히 확인한 절차적 문제를 들어 고양시장과 시정책임자들에게 명확한 책임 이행을 요구한다고 밝혔다.

그는 특히 △ 공식적이고 책임 있는 시민 사과 △부당하게 진행된 인사 전반에 대한 전면 재검증 △시장 인사 개입 차단을 위한 공정한 인사제도 개선안의 제도화 조치를 강력히 촉구했다.

민 전 사장은 "침묵과 회피로는 신뢰를 되찾을 수 없다"며 "지금 필요한 것은 변명이 아닌 책임, 권력의 자기보호가 아닌 시민에 대한 사과와 제도 개혁"이라며 "공직사회가 다시는 권력의 사유물이 되지 않도록 시민들과 함께 끝까지 지켜보겠다"고 밝혔다.

한편, 감사원이 지난 18일 공개한 고양시 정기감사 결과에 따르면, 고양시는 지난 수년간 6급 이상 승진 인사 과정에서 인사위원회 개최 이전에 시장에게 승진 대상자 명단을 사전 보고하고 시장이 사실상 승진자를 내정한 뒤 그 대상자만 인사위원회에 상정한 것으로 확인됐다.

또한 감사 결과, 내정 대상자들의 징계 이력과 음주운전 전력 등 주요 결격 사유가 인사위원회에 제공되지 않았고 이로 인해 170명의 내정자는 모두 승진했지만, 선순위 후보자 600여 명은 심사 기회조차 부여받지 못한 사실도 드러났다.





감사원은 이 같은 인사 운영 방식이 공정성과 투명성을 심각하게 훼손하고 인사위원회의 심의 기능을 형해화한 중대한 절차 위반이라고 지적했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

