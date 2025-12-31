구리·오산에 5.5만가구 공공주택지구 지정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국토부, 공공주택지구 지구계획 승인·지구 지정

국토교통부는 경기도 의왕시·화성시 등 공공주택지구 5곳의 지구계획을 승인했다고 31일 밝혔다. 경기도 구리시와 오산시 2곳은 공공주택지구로 지정했다.

지구계획 승인을 받은 5곳은 의왕군포안산, 화성봉담3, 인천구월2, 과천갈현, 시흥정왕 등으로 총 1069만㎡ 부지에 7만8000가구가 들어선다. 공공주택지구로 지정된 곳은 구리토평2, 오산세교3 등으로 706만㎡ 부지에 5만5000가구(잠정)가 공급된다. 정부는 공공임대주택 4만가구, 공공분양주택 3만4000가구 정도를 계획하고 있다.

국토부는 "해당 지구는 GTX-C·수인분당선 등 주요 노선이 지나는 철도역이 가까워 수도권 주요 지역으로 교통 연결성이 높다"면서 "여의도공원 21배에 달하는 480만㎡ 공원녹지를 조성하고 164만㎡ 자족용지를 조성해 신도시의 자족성을 강화할 예정"이라고 전했다.

의왕군포안산지구는 2021년 발표한 3기 신도시 가운데 한 곳으로 주택 4만1518가구를 공급하기로 했다. 의왕역·반월역이 지구 동서쪽에 있고 향후 GTX-C가 개통되면 서울 접근성이 나아질 것으로 예상된다. 화성봉담3지구에는 1만8270가구 규모로 주택이 공급된다. 지구 내 수인분당선 봉담역(가칭)이 신설될 예정이다. 인천구월2지구는 1만5996가구, 과천갈현지구는 960가구, 시흥정왕지구는 1271가구 규모로 주택 공급계획이 확정됐다.

구리토평2와 오산세교3 공공주택지구는 2023년 후보지 발표 후 주민의견 청취, 전략환경영향평가 등 협의절차를 마쳤다. 지난달과 이달에 걸쳐 중앙도시계획위원회 심의를 최종 통과해 공공주택지구로 지정됐다. 구리토평2지구는 서울과 가깝고 한강변에 있어 거주 수요가 높을 것으로 국토부는 내다봤다.





오산세교3지구는 인근 화성·용인·평택 반도체 클러스터와 기업 수요를 고려해 도시 지원시설 용지를 반영했다. 오산세교1·2지구와 연계해 필수기반시설을 배치하는 한편 통합생활권 대중교통망을 구축할 예정이다. 구리와 오산의 신규 공공주택지구는 내년 광역교통개선대책 수립, 관계기관 협의 등 행정절차를 거쳐 후년과 내후년 지구계획을 승인할 예정이라고 국토부는 설명했다.





