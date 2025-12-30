◇ 국장급(3급) 승진
▲농축산식품국장 유덕규 ▲총무과(교육) 곽영호 ▲진도부군수 김미순
◇ 국장급 전입
▲정책기획관 손명도 ▲총무과(교육) 김선주
◇ 국장급 전출
▲여수부시장 정현구
◇ 국장급 전보
▲대변인 이상용 ▲에너지산업국장 유현호 ▲관광체육국장 최영주▲전남연구원(파견) 박현식 ▲총무과(교육) 조대정
◇ 준국장급(4급) 전입
▲기획홍보담당관 서형빈 ▲광양만권경제자유구역청(파견) 이병철
◇ 준국장급 전출
▲보성부군수 이상철 ▲강진부군수 김준철 ▲해남부군수 김병성
◇ 과장급(4급) 승진
▲여성정책지원관 나은경 ▲안전정책과장 배준 ▲우주신산업과장 우삼식 ▲노인복지과장 이현숙 ▲토지관리과장 윤성식 ▲무안공항활성화추진단장 한가득 ▲자치경찰행정과장 김영준 ▲산단개발과장 양시봉 ▲농업기술원 차산업연구소장 김길자 ▲농업기술원 과수연구소장 최덕수 ▲농업기술원 곤충잠업연구소장 조자옥▲농업기술원 축산연구소장 최재은 ▲농업기술원 농업교육과장 김상권▲농업기술원 자원경영과장 신길호 ▲도립대학교 사무국장 이유지 ▲보건환경연구원 동부지원장 박찬오 ▲한국농어촌공사(파견) 장판석 ▲순천대글로컬대학사업단(파견) 김미영 ▲국회사무처(파견) 김경연
◇ 과장급 전입
▲도로정책과장 최연호
◇ 과장급 전출
▲여수시 김광호
◇ 과장급 전보
지금 뜨는 뉴스
▲사회재난과장 최용채 ▲이민정책과장 진미선 ▲에너지정책과장 조재웅 ▲관광개발과장 박호 ▲장애인복지과장 나소영 ▲식품의약과장 차은령 ▲식량원예과장 정원진 ▲지역계획과장 김재인 ▲자치행정과장 이건재 ▲일자리경제과장 선준식▲투자유치과장 이석호 ▲환경정책과장 배성진 ▲수자원관리과장 박승영 ▲보건환경연구원 환경연구부장 박귀님 ▲국토교통부(파견) 이선호 ▲전남개발공사(파견) 조선희 ▲RISE센터(파견) 배용석
호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>