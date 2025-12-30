웅진컴퍼스, 영어 교육 우수 파트너 5명 포상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 리더 영어교육자 표창

웅진그룹의 글로벌 영어교육 전문기업 웅진컴퍼스가 지난 23일 서울 서초구 본사에서 '글로벌 리더 영어교육자 표창 행사'를 열고 영어 교육의 혁신을 이끈 우수 파트너 5명을 선정해 포상했다고 30일 밝혔다.

웅진컴퍼스는 자사의 영어 교육 콘텐츠 및 서비스 확산과 판매 등에서 협력해 온 파트너를 대상으로 교육 품질 우수성·학습자 성과 향상도·혁신적 교수법 개발·지속적 전문성 개발·파트너십 기여도·글로벌 리더십 등 6개 핵심 지표를 종합적으로 평가해 우수 파트너를 선정했다.

23일 서울 서초구 웅진컴퍼스 본사 사옥에서 열린 ‘글로벌 리더 영어교육자 표창행사’에서 서종윤 웅진컴퍼스 대표(왼쪽 세 번째)와 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. 웅진컴퍼스

AD

수상자는 ▲강소진 소지니어스 대표 ▲김태정 골목학원 원장 ▲원영빈·정수진 키즈앤리딩 대표·학술위원장 ▲김정민 W아카데미 원장 ▲조진영 학원전자 대표다. 각 수상자에게는 특별 제작 상패가 수여됐다.

웅진컴퍼스는 앞으로도 우수 파트너와의 장기적 협력관계를 강화할 예정이다.





AD

서종윤 웅진컴퍼스 대표는 "혁신 사례를 공유해 더 많은 학습자가 글로벌 리더로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>