◇ 승진
<이사대우>
▲ KB GOLD&WISE the FIRST 반포 김희경 ▲ WM영업추진부 김주형 ▲ 강남스타PB센터 황선아 ▲ 광주PB센터 명양재 ▲ 해외사업부 고영완
◇ 신규
<부서장>
▲ Family Office부장 김동욱 ▲ WM영업지원부장 한정연 ▲ 글로벌파생영업부장 강준우 ▲ 법인연금영업1부장 오형근 ▲ 법인연금영업2부장 이정훈 ▲ 글로벌BK부장 김병욱 ▲ 금리상품부장 신민규 ▲ 데이터마케팅부장 박경 ▲ 고객센터장 정은숙 ▲ PE사업2부장 오영주 ▲ 커버리지3부장 황성수 ▲ 기업금융3부장 박진우 ▲ 인수금융2부장 김상헌 ▲ 주식영업부장 이선기 ▲ 금융상품영업부장 이두원 ▲채권영업부장 이영준 ▲ Wholesale영업추진부장 강형규 ▲ Equity파이낸스부장 이상민 ▲ Equity파생운용부장 신상엽 ▲멀티자산운용부장 권혁상 ▲ 리서치기획부장 오희정 ▲ 소비자보호부장 김범성 ▲ AIㆍ디지털전략부장 우현재 ▲ AI Tech부장 윤성준 ▲ IT기획부장 민영성 ▲ 정보보호부장 김범근 ▲ 자산배분전략부장 이은택 ▲ 투자컨설팅부장 김세환 ▲ 법무지원부장 이근희 ▲ 총무부장 김대영
<지점장>
▲ KB GOLD&WISE the FIRST 압구정 WM2지점장 남기욱 ▲ KB GOLD&WISE the FIRST 도곡 WM1지점장 박종희 ▲ KB GOLD&WISE the FIRST 반포 WM1지점장 김진희 ▲ 삼성동금융센터 WM2지점장 박상우 ▲ KB GOLD&WISE the FIRST 반포 WM2지점장 신현철 ▲ 광화문금융센터 WM3지점장 이건주 ▲ 광화문금융센터 WM2지점장 손지은 ▲ 영업부금융센터 WM2지점장 장미연 ▲ 김포지점장 최현정 ▲ 수원금융센터 WM2지점장 류민호 ▲ 부산지점장 윤상우 ▲ 울산금융센터 WM2지점장 서동익 ▲ 김천지점장 이철형 ▲ 포항지점장 김주희 ▲ 군산지점장 이상우 ▲ 세종지점장 여미현
◇ 전보
<부서장>
▲ 신용공여부장 조영욱 ▲ 개인연금영업부장 최성필 ▲ 디지털연금부장 유지영 ▲ Prime자산관리부 Prime2센터장 이상규 ▲ Prime자산관리부 Prime1센터장 김철영 ▲ PE사업1부장 서진홍 ▲ 기업금융1부장 박병옥 ▲ 기업금융2부장 배영한 ▲ 프로젝트금융1부장 박윤호 ▲구조화금융4부장 구소연 ▲ 프로젝트금융3부장 박준호 ▲ 재무기획부장 조진우 ▲ 브랜드전략부장 박성천 ▲ 전략기획부장 윤청호 ▲ 소비자지원부장 이병곤
<지점장>
▲ 명동스타PB센터장 임우균 ▲ 삼성동금융센터 WM1지점장 이양기 ▲ KB GOLD&WISE the FIRST 도곡센터장 김희경 ▲ 일산지점장 서채영 ▲ 대치금융센터장 정아란 ▲ 청담스타PB센터장 서장웅 ▲ KB GOLD&WISE the FIRST 압구정센터장 황선아 ▲ 역삼PB센터장 장성호 ▲ 대치금융센터 WM2지점장 최광희 ▲ 판교지점장 이경록 ▲ KB GOLD&WISE the FIRST 반포센터장 구도희 ▲ 서초PB센터장 이순안 ▲ 분당PB센터장 김자영 ▲ 테크노마트지점장 김명숙 ▲ 가산디지털지점장 송숙영 ▲ 영업부금융센터 WM1지점장 허원석 ▲ 신림지점장 여주영 ▲ 마곡지점장 정원호 ▲ 용산지점장 김동선 ▲ 강남스타PB센터장 박희선 ▲ 용인지점장 장종식 ▲ 압구정지점장 정은화 ▲ 센텀시티지점장 정상권 ▲ 대전금융센터장 김기관 ▲ 광산지점장 박선호 ▲ 전주지점장 박혜우
송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
