'김건희에 로저비비에 선물' 김기현 부부 사건, 오세훈 재판부로

김기현·오세훈 사건, 형사합의22부로

尹 건진 허위발언·김건희 매관매직은

형사합의21부가 심리

김건희 여사에게 로저비비에 가방을 선물한 혐의로 재판에 넘겨진 김기현 국민의힘 의원 부부 사건을 오세훈 서울시장의 '여론조사비 대납 의혹' 사건 재판부가 심리한다.

김기현 국민의힘 의원이 19일 서울 여의도 FKI타워에서 '위기의 석유화학산업, 그 돌파구를 찾다' 란 주제로 열린 울산 소재 석유화학기업 간담회에서 발언을 하고 있다. 2025.8.19 조용준 기자

30일 법조계에 따르면 서울중앙지법은 김 의원 부부의 청탁금지법 위반 혐의 사건을 형사합의22부(부장판사 조형우)에 배당했다.

김 의원 부부는 2023년 3월 김 여사에게 267만원 상당의 로저비비에 클러치백을 제공한 혐의를 받는다. 민중기 특별검사팀은 같은 달 국민의힘 당 대표 선거에서 김 의원을 밀어준 대가로 가방이 전달됐을 것으로 보고 청탁금지법 위반 혐의를 적용했다.

해당 재판부는 오 시장이 2021년 서울시장 보궐 선거를 앞두고 명씨로부터 여론조사 결과를 받아 후원자에게 그 비용을 대신 지불하게 했다는 의혹을 심리하고 있다. 채상병 특별검사팀(특별검사 이명현)이 기소한 윤석열 전 대통령의 '이종섭 전 국방부 장관 호주 도피' 의혹과 임성근 전 해병대 1사단장의 국회 위증 혐의, 업무상 과실치사상 혐의 사건도 맡고 있다.

윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해 혐의 재판에 출석하고 있다. ＜2025. 09.26 사진공동취재단＞

또 특검팀이 기소한 윤 전 대통령의 공직선거법 위반 사건과 김 여사의 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 알선수재 등 혐의 사건을 형사합의21부(부장판사 이현복)에 배당됐다.

윤 전 대통령은 국민의힘 대선후보 시절 건진법사 전성배씨에 대해 "당 관계자로부터 소개받았고 김 여사와 그를 함께 만난 적은 없다"는 취지로 발언해 허위사실을 공표한 혐의를 받는다.

김 여사는 이봉관 서희건설 회장으로부터 받은 반클리프 아펠 등 명품 귀금속, 김상민 전 검사로부터 수수한 이우환 화백 그림 등 총 3억7725만원에 달하는 금품을 수수한 혐의로 기소됐다.





형사합의21부는 비상계엄 당시 부정선거 의혹을 수사할 '제2수사단' 구성을 위해 국군정보사령부 요원의 정보를 넘겨받은 혐의로 재판에 넘겨진 노상원 전 정보사령관에게 징역 2년을 선고한 바 있다.





