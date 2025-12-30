"스마트폰 말고 TV로 OTT 봐요"…덕분에 TV 이용률 반등

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방미통위 '방송매체 이용조사' 발표

30대 제외 전 연령대서 TV 이용률 증가

스마트폰을 통한 OTT 이용률 7.6%P↓

국민 10명 중 8명은 온라인동영상서비스(OTT)를 보고 있고, 최근엔 TV로 OTT를 시청하는 비중이 늘어나고 있는 것으로 나타났다.

방송미디어통신위원회가 30일 발표한 '2025 방송매체 이용 행태조사'에 따르면 올해 TV로 OTT를 시청하는 비중이 늘어난 것으로 나타났다. 챗GPT 이미지 제작

방송미디어통신위원회와 한국정보통신진흥협회는 30일 이 같은 내용의 '2025 방송매체 이용 행태조사' 결과를 발표했다. 2000년부터 매년 실시하고 있는 이 조사는 전국 17개 광역시도 표본조사구 내에서 추출한 5566가구에 대해 13세 이상 남녀 8320명을 대상으로 이뤄졌다.

올해 가장 큰 특징은 스마트폰 이용률이 정체되고 TV 이용률이 소폭 증가했다는 점이다. 주 5일 이상 스마트폰 이용률은 92.0%로 지난해(92.2%)와 유사한 반면 TV 이용률은 70.9%로 전년(69.1%)보다 1.8%포인트 늘었다.

30대를 제외한 전 연령대에서 TV 이용률이 증가했으며, 50대 이상 연령의 80% 이상이 주 5일 이상 TV를 이용하는 것으로 나타났다.

일상생활에서의 필수 매체에 대한 인식률은 스마트폰이 74.9%로 전년(75.3%) 대비 0.4%포인트 줄어든 반면, TV는 23.0%로 전년(22.6%) 대비 0.4%포인트 증가했다.

특히 재해·재난상황에서 TV를 필수 매체로 인식하는 비율이 높았다. 재해·재난 발생 시 가장 신뢰하는 매체는 TV 방송(59.1%)이 가장 큰 비중을 차지했고, 포털·신문 등(17.1%), 메신저 서비스(7.7%), 정부·지자체 누리집(5.3%) 순으로 조사됐다.

전체 이용자의 일평균 TV 이용 시간은 2시간 28분으로 전년 대비 1분 증가했고, 스마트폰 이용 시간은 2시간 5분으로 1분 감소했다. 1인 가구 역시 일평균 TV 이용 시간은 2시간 23분으로 전년 대비 8분 증가했고, 스마트폰 이용 시간은 2시간 10분으로 17분 감소했다.

특히 스마트폰을 통한 OTT 이용률은 83.6%로 전년(91.2%) 대비 7.6%포인트 감소한데 반해 TV 통한 이용률은 36.4%로 전년(23.8%) 대비 12.6%포인트 증가했다.

OTT 이용 행태의 변화가 TV와 스마트폰 이용 시간에도 영향을 미친 것으로 보인다.

전체 OTT 이용률은 81.8%로 지속적으로 늘고 있는 가운데 유료 OTT 이용률도 65.5%로 크게 늘고 있는 것으로 나타났다. OTT 이용률의 지속적인 증가는 10대~30대뿐만 아니라 40대 이상에서도 꾸준히 늘고, 특히 올해에는 40대(98%)에서 크게 증가했다.

유료방송 가입률은 OTT 이용 증가 등의 영향으로 감소 추세다. 특히 디지털케이블 가입률은 32.8%로 전년 대비 1.3%포인트 감소했다.

그간 음원이나 팟캐스트, 오디오북 등 온라인 오디오 콘텐츠 이용률은 감소해 왔으나, 올해에는 전년 대비 1.7%포인트 증가한 20.1%로 조사됐다. 음원 스트리밍 이용률 증가가 주원인으로 K콘텐츠가 전 세계적으로 확산되며 음원 스트리밍 서비스 이용이 늘어났기 때문으로 분석된다.





이번 조사 보고서는 방미통위 홈페이지 등을 통해 확인할 수 있다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

