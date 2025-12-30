태백시, ‘특화 공공임대주택’ 공모 최종 선정…임대주택 40세대 건립

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

태백시, 185억 투입…舊 화전초 부지의 변신

고령자·광업소 사택 거주자 정주여건 개선 기대

강원도 태백시(시장 이상호)는 국토교통부가 주관한 '2025년 하반기 특화 공공임대주택 공모사업'에서 지역 제안형 특화주택 부문에 최종 선정됐다고 30일 밝혔다.

'2025년 하반기 특화 공공임대주택 공모사업'. 태백시 제공

건립 예정지는 화전동 167-2번지(舊 화전초등학교 부지)로, 총 40세대 규모의 공공임대주택과 특화시설을 포함해 총사업비 185억원이 투입될 예정이다.

이번에 선정된 사업은 폐교 부지를 활용해 관내 65세 이상 고령자와 광업소 사택 거주자 등 지역 정착을 희망하는 계층을 대상으로 맞춤형 공공임대주택을 공급하는 사업이다.

태백시는 지역 여건과 주거 수요를 반영한 특화형 주거 모델을 제시해 높은 평가를 받았으며, 공동주택 내에는 입주민 공동이용시설과 생활편의시설을 함께 조성해 주거 안정과 지역 공동체 활성화를 동시에 도모할 방침이다.

이번 공모 선정으로 태백시는 국비 약 70억원을 확보했으며, 향후 실시설계 및 관련 행정절차를 거쳐 2027년 중 착공, 2029년 말 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.





태백시 관계자는 "이번 특화 공공임대주택 공모 선정을 통해 지역 실정에 맞는 주거 기반을 마련하게 됐다"며 "주거 문제로 어려움을 겪는 고령층 등 주거취약계층의 정주 여건을 실질적으로 개선할 수 있도록 사업 추진에 만전을 기하겠다"고 말했다.





