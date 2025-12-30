[오늘의신상]MZ트렌드 코드 집결…딸기 입힌 '말차 하이볼'도 나왔다

세븐일레븐 '스트로베리 말차하이볼'
다음 달 3캔 1만2000원 행사
세븐일레븐은 MZ세대 트렌드 코드인 '말차', '하이볼'을 결합한 '말차하이볼'에 제철 과일 딸기를 더한 '스트로베리 말차하이볼'을 31일 출시한다고 30일 밝혔다.
스트로베리 말차하이볼은 첫 모금에서 상큼함이 느껴지고 끝맛에선 말차의 여운이 남는 균형 잡힌 맛을 구현한 것이 특징이다. 알코올 도수는 3도로 즐겁게 건강을 챙기는 MZ세대의 헬시플레저 트렌드를 반영했다.
세븐일레븐은 출시 기념으로 1월 한 달간 3캔 구매 시 1만2000원에 구매할 수 있는 할인 프로모션을 진행한다.
세븐일레븐에 따르면 올해 하이볼 매출은 전년 동기 대비 20% 증가했다. 주류(와인·위스키·리쿼) 카테고리에서 차지하는 비중도 지난 2023년 13%에서 올해 28%까지 뛰었다. '와인볼', '요아볼', '말차하이볼' 등 운영 상품수도 30여종에 달한다. 이 중 20·30세대 고객이 전체 소비의 65%를 차지하고 있다.
송승배 세븐일레븐 음료주류팀 담당MD는 "말차하이볼의 흥행을 통해 확인한 MZ세대의 취향과 헬시플레저 트렌드를 반영해 '스트로베리 말차하이볼'을 선보이게 됐다"며 "앞으로도 편의점 주류 시장에서만 경험할 수 있는 차별화된 RTD 상품과 합리적인 가격의 프리미엄 주류 라인업을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
박재현 기자 now@asiae.co.kr
