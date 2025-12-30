가격 인상 효과 본격 반영 농심, 해외 확장도 기대[클릭 e종목]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인상 후 판매량 감소폭 축소…반등 전환 눈앞

농심이 국내외 제품의 가격을 올린 효과가 본격 반영되면서 내년 준수한 실적을 거둘 전망이다. 적극적인 해외 확장도 매출 체급을 키우는 데 보탬이 될 것으로 보인다.

30일 한국투자증권은 이같은 배경에 농심의 목표주가 60만원과 투자의견 '매수'를 유지했다. 전날 종가는 43만4000원이었다.

내년 실적은 매출 3조7879억원, 영업이익 2425억원으로 예상했다. 올해 실적 추정치 대비 매출은 7.1%, 영업이익은 21.9% 증가할 것으로 내다봤다. 영업이익 급증의 배경으로는 국내 법인과 북미 법인의 가격 인상 효과 반영을 꼽았다. 여기에 더해 수요는 회복되고 판촉 비용은 줄어들 것으로 점쳤다.

앞서 농심은 지난 3월 국내 라면과 스낵 17종 가격을 평균 7.2% 올렸다. 이어 7월에는 미국 판매 모든 제품 가격을 10% 인상했다. 가격 인상 이후 국내 라면 판매량이 줄었지만 감소 폭은 3분기부터 축소되기 시작했다. 미국은 본격 현지화 제품 출시로 내년부터 출고량이 반등할 것으로 보인다.

적극적인 해외 매출 확대 전략은 내년에도 지속될 전망이다. 2023년 4분기 똠양꿍 맛 신라면을 처음 출시한 이후 지난해 4분기 신라면 툼바를 출시하며 현지화 전략을 본격화했다. 신라면 툼바는 올해 3분기 기준 타겟, 퍼블릭스 등 해외 유통업체에 입점했다. 추후 월마트, 코스트코 등에도 진입할 예정이다.





강은지 한국투자증권 연구원은 "최근 케이팝데몬헌터스와 협업을 진행하고 현지화 전략을 추진하면서 해외 사업 실적 성장 기대감이 커지고 있다"며 "가격 인상 효과 반영으로 본격화할 실적 개선 모멘텀에 집중해야 할 때"라고 설명했다.

지난 10월 18일 미국 뉴욕 타임스스퀘어에서 농심이 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'와 협업한 신라면 출시를 기념한 캠페인을 진행하고 있다. 농심 연합뉴스

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

