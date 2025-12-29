내일 아침기온, 오늘보다 5∼10도 낮은 강추위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

북서풍 불며 미세먼지 밀어내

화요일인 30일 아침 최저기온이 -8도에 달하는 강추위가 전망된다.

기온이 큰 폭으로 떨어지며 영하권 강추위를 보인 지난 26일 서울 종로구 광화문광장을 지나는 시민들이 발걸음을 서두르고 있다. 윤동주 기자

29일 기상청에 따르면 찬 공기가 남하하면서 이날 늦은 밤부터 북서쪽에서 차가운 공기가 우리나라로 유입될 것으로 보인다.

이에 다음날 아침 최저기온은 -8∼3도로 이날 아침(-4∼8도)보다는 5∼10도 낮겠다. 30일 낮 최고기온은 0∼9도로 역시 29일(7∼15도)보다 크게 낮겠다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 -3도·2도, 인천 -4도·2도, 대전 -3도·4도, 광주 -1도·6도, 대구 -1도·7도, 울산 1도·8도, 부산 3도·9도다.

31일 아침 최저기온은 -12∼-1도, 낮 최고기온은 -5∼4도이고, 내년 1일 아침 최저기온과 낮 최고기온은 -16∼-4도와 -6∼4도일 것으로 예상된다.

다만 공기는 맑을 것으로 보인다. 이번 추위를 부르는 북서풍은 차가운 대신 청정해 미세먼지를 밀어내겠다.

건조한 대기에 일부 지역에서는 화재가 발생하지 않도록 주의가 필요하다. 강원동해안·남부산지와 경북동해안·북동산지, 부산과 울산, 경남 일부 등은 건조특보가 내려졌을 정도로 대기가 건조한 가운데 강원영동에 30일까지 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎 강풍이 불면서 산불 등 큰불이 날 위험을 키우겠다.





동해중부 먼바다와 동해남부북쪽 먼바다엔 29일 밤부터 바람이 시속 30∼60㎞(8∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1∼4ｍ 높이로 높게 일겠으니 항해나 조업 시 유의해야 한다.





