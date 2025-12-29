함께 빚은 상생의 빛… 제28회 호미곶한민족 해맞이축전, 새해의 문을 열다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하나의 장면이 아닌 사람·시간·공간이 완성되는 공동의 경험



지역 전통 콘텐츠·호미곶 장소특화형 시그니처 프로그램 운영

거인의 손 위로, '상생'이라는 해가 떴다.

'함께'라는 오래된 해답을 다시 꺼내 들며, 희망과 공존의 방향을 가리킨다.

재단법인 포항문화재단(대표이사 이상모)은 오는 12월 31일부터 2026년 1월 1일까지 포항 호미곶 해맞이 광장에서 '제28회 호미곶한민족 해맞이축전'을 개최한다.

올해 축전은 '상생의 빛, 함께 빚는 아름다움'을 슬로건으로, 해맞이를 하나의 장면이 아닌 사람과 시간, 공간이 함께 만들어가는 공동의 경험으로 풀어낸다.

축제는 31일 오후 2시 각종 체험 프로그램으로 시작된다. 밤 11시 20분부터는 차잔밴드의 공연 '기원의 밤'이 축제의 문을 열며, 자정 직전에는 올해 처음으로 호미곶 등대를 활용한 미디어파사드 '빛의 시원'이 펼쳐져 새해 첫 빛의 시작을 의미한다.

호미곶 등대는 120여년의 역사를 간직한 세계등대유산으로, 국가유산으로의 가치를 지닌 상징적 장소인 만큼 이번 연출의 의미가 크다.

새해를 알리는 카운트다운과 불꽃놀이에 이어, 지역 전통 민속놀이인 '월월이청청-호마의 춤'이 대동한마당 형식으로 펼쳐지며 모두 하나 돼 2026년의 첫 순간을 맞이한다.

해맞이를 기다리는 심야 시간에도 방문객을 위한 배려와 즐길 거리가 가득하다. 따뜻한 쉼터 부스에서는 종합안내, 의료지원과 함께 ▲보이는 라디오 ▲호미영화제 ▲운세로 여는 2026 ▲새해 굿즈 만들기 등 전 세대가 참여할 수 있는 프로그램이 운영된다.

특히 호미곶 로컬농업문화관에서는 포항의 지역성을 담은 '호미곶간 팝업스토어'가 열린다. 지역 농수산물, 수공예품, 로컬 브랜드 굿즈 등 포항만의 색깔이 담긴 상품을 선보여 축제의 감동이 일상으로 이어지도록 기획했다. 새해 떡국 나눔과 푸드트럭, 포토존 등 상시 프로그램도 축제 분위기를 한층 고조시킬 예정이다.

1월 1일 일출 직전인 오전 6시 50분부터는 호미곶의 상징적 의미를 담은 '호미곶 범굿, 어∼흥(興)한민국' 공연이 펼쳐진다. 시간을 낳는 동물이라는 호미곶의 전설을 바탕으로 공동체가 함께 흥을 나누며 새해를 여는 퍼포먼스다.

해맞이 직전에는 주제 샌드아트 퍼포먼스와 2026년 사자성어 발표가 진행되며, 떠오르는 해를 배경으로 펼쳐지는 줄타기 공연 '2026, 새해를 딛다'가 이어지며 동해안의 새해를 맞이하게 된다.





AD

포항문화재단 관계자는 "이번 축전은 공연, 체험, 쉼과 나눔이 유기적으로 얽힌 하나의 '상생의 풍경'이 될 것"이라며 "각자의 빛이 연결돼 더 큰 아름다움을 만들어내는 호미곶에서 2026년의 첫 아침을 함께 맞이하시길 바란다"고 전했다.

제28회 호미곶한민족 해맞이축전 포스터.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>