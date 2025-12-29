고려아연, '희소금속 회수기술' 국가핵심기술 지정 신청

비스무트·인듐·안티모니·텔루륨 등

핵심광물 회수 기술, 국가핵심기술 지정 신청

고려아연은 '아연·연·동 통합공정을 활용한 희소금속 농축·회수 기술'에 대한 국가핵심기술 지정을 산업통상부에 신청했다고 29일 밝혔다.

고려아연

희소금속은 첨단·방위산업의 필수 소재로 전 세계 주요 국가와 기업이 앞다퉈 확보하기 위해 전력을 다하는 핵심 광물이다. 고려아연은 이번에 해당 기술이 국가핵심기술로 지정되면 국가 경제와 안보에 직결되는 기술을 보호하고 국내 첨단·방위산업의 경쟁력을 안정적으로 향상하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

고려아연이 이번에 신청한 기술은 통합공정으로 이루어진 아연과 연, 동 제련공정에서 발생한 부산물을 단순 처리(폐기)하지 않고 순환·농축함으로써 희소금속이자 핵심 광물인 비스무스와 인듐, 안티모니, 텔루륨을 회수하는 생산기술이다. 한 제련공정에서 발생한 부산물을 다른 제련공정에서 발생한 부산물과 함께 재처리해 농축률을 높이고 이러한 작업을 반복함으로써 농축률을 극대화한다.

이번에 신청한 기술은 다양한 희소금속 추출 및 제조 공정을 총망라한 통합공정 기술로 안티모니 제조 기술도 일부 포함돼 있다. 앞서 고려아연은 지난해 11월 '격막 전해 기술을 활용한 안티모니 메탈 제조 기술'의 국가핵심기술 지정을 신청한 바 있다. 해당 기술은 기존 건식제련 기술과 비교해 제조원가를 크게 절감할 수 있고 대기오염물질 배출량도 대폭 줄일 수 있는 공법으로, 안티모니가 방위산업의 필수 소재라는 점까지 더해지며 경제 안보 차원에서 국가핵심기술 지정 필요성이 제기돼 왔다. 그러나 안티모니 제조 기술은 올해 5월 정부 심사에서 국가핵심기술 최종 후보군에 포함되지 못했다.





고려아연 관계자는 "전 세계가 핵심 광물을 전략적으로 활용하는 시기에 국내 유일의 핵심 광물 허브로서 기술을 보호하고 고려아연의 경쟁력을 유지하는 과제가 매우 중요하다"며 "정부와 함께 국가핵심기술 보호 노력에 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

