우 의장 "12·29참사는 사회적 비극…객관적 조치 이뤄져야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"우연의 산물 아냐…사회적 기억 남아야"

29일 오전 전남 무안국제공항에서 열린 12·29 제주항공 여객기 참사 1주기 추모식에서 우원식 국회의장이 추모사를 하고 있다. 연합뉴스

AD

12·29 제주항공 여객기 참사 1주기를 맞은 29일 우원식 국회의장이 이번 참사를 '사회가 만들어낸 비극'으로 규정, 올바른 진상규명으로 재발 방지를 촉구했다.

이날 전남 무안국제공항에서 엄수된 '12·29 여객기 참사 1주기 추모식'에는 유가족·시민·정부·국회 관계자 등 1,200여명이 참석했다.

참석자들을 대표해 추모사를 한 우원식 국회의장, 김민석 국무총리, 김윤덕 국토교통부 장관, 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표, 기본소득당 용혜인 대표 등 여야를 가리지 않고 자리했다.

우 의장은 추모사에서 이번 참사를 우연의 산물이 아니라 사회가 만들어낸 비극으로 규정하며 '사회적 참사'라는 사실을 강조했다.

그는 "항공철도사고조사위원회를 국무총리 소속으로 이관하는 법률이 국회 본회의 처리를 앞두고 있다. 지난주부터는 국회가 국정조사에 착수했다"며 "정부와 관계기관에 요구한다. 진상조사에 필요한 자료가 빠짐없이 제출돼야 한다"고 촉구했다.





AD

또 "사회적 참사엔 반드시 피해자가 납득할 수 있는 객관적 조치가 이뤄져야 한다"며 피해자의 알 권리가 가로막혀서도 안 되고, 명예훼손이 방치돼선 안 된다. 피해자의 권리가 제도적·문화적으로 보호되도록 힘쓰겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>