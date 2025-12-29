페이코인, 세븐일레븐 합류로 국내 모든 편의점 결제 생태계 완성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가상자산 기반 간편결제 플랫폼 페이코인이 국내 대표 편의점 브랜드 세븐일레븐에 결제 서비스를 오픈했다고 29일 밝혔다. 이번 오픈으로 국내 4대 편의점(세븐일레븐, 이마트24, CU, GS25) 모두에서 페이코인 앱 결제가 가능해졌다.

현재 편의점은 생활 필수 소비 채널이자 오프라인 유통의 큰 축을 맡고 있다. 국가데이터처 조사에 따르면 지난해 기준 국내 프랜차이즈(가맹점) 업계 가운데 편의점 매장 수는 약 5만4800개로 가장 많고, 연간 매출액 또한 약 28조5000억원으로 전체 1위를 차지했다. 이처럼 일상과 밀접한 편의시설 전반에서 페이코인 앱 결제가 가능해졌다는 점에서 이번 오픈은 의미가 크다.

결제는 페이코인 앱을 통해 간편하게 이뤄진다. 사용자가 결제를 요청하면 연동된 거래소에서 가상자산이 실시간으로 매도되고, 해당 금액이 실명 계좌에서 출금되는 방식이다. 페이코인(PCI) 뿐 아니라 비트코인(BTC), 이더리움(ETH)도 결제 수단으로 지원해 이용자 선택 폭을 넓혔다. 별도의 복잡한 절차 없이 기존 간편결제와 유사한 방식으로 이용할 수 있다는 점도 특징이다.

페이코인 측은 이번 세븐일레븐 결제 오픈을 기념해 이용자를 대상으로 최대 30% 할인 특별 프로모션을 진행함으로써 초기 이용 활성화를 도모할 계획이다. 관련 상세 조건과 혜택은 페이코인 앱을 통해 확인할 수 있다.





페이코인 관계자는 "4대 편의점으로 결제처를 확장하며 가상자산 결제가 실제 생활에서 사용되는 단계에 들어섰다"며 "앞으로 외식, 문화, 레저 등 생활 밀착형 서비스 전반에 걸쳐 가상자산 결제 인프라를 지속 확대하는 한편, 스테이블코인 기반 결제 플랫폼과의 연계를 통해 국내 결제 시장에 구조적인 변화를 만들어가겠다"고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

