"다양한 맛에 반했다"…미국서 'K소주' 열풍[세계는Z금]

(44)부담 없이 즐길 수 있는 소주 인기

다양한 맛의 '과일 소주' 주목

향후 시장 전망도 긍정적

편집자주 Z세대(1990년대 후반~2010년대 초반 출생자)는 빠르게 변화하는 시대 속에서 문화와 트렌드를 주도하며, 사회 전반에서 새로운 기준을 만들어가는 세대로 주목받고 있다. [세계는Z금]에서는 전 세계 Z세대의 삶과 가치관을 조명하며, 그들이 어떻게 사회를 변화시키고 있는지를 들여다보고자 한다.



미국에서 한류 열풍이 이어지며 'K소주'에 대한 관심이 빠르게 확산하고 있다. 특히 Z세대를 중심으로 부담 없이 즐길 수 있는 술이 주목받으면서 '과일소주'가 새로운 주류 선택지로 급부상하는 모습이다. 주요 주류업체들도 소주 수출과 해외 유통망 확대에 속도를 내며 글로벌 시장 공략에 나서고 있다.

"한류 타고 'K소주' 관심 ↑"

참이슬 광고모델인 가수 아이유. 하이트진로 제공

최근 미국 식음료 전문지 더 테이크아웃은 "한국에서 가장 인기 있는 증류주인 소주가 미국 시장에서 큰 반향을 일으키고 있으며, 특히 젊은 세대를 중심으로 빠르게 확산하고 있다"고 전했다. 이어 "K팝, K드라마, 한국식 바비큐 등에 대한 미국 소비자들의 관심이 커지면서 한국 문화를 더욱 존중하고 인정하는 흐름이 이어지고 있다"고 덧붙였다.

소주가 인기를 얻는 배경으로는 부담 없는 도수와 다양한 맛이 꼽힌다. 매체는 "Z세대는 비교적 도수가 낮은 칵테일 등을 선호하는 경향이 있다"며 "소주는 보통 알코올 도수가 12~20% 수준으로, 부드럽고 깔끔한 맛 덕분에 가볍게 즐기기 좋다"고 소개했다. 또 "딸기·청포도·레몬 등 다양한 과일 향 제품이 출시되며 젊은층의 취향을 저격하고 있다"고 덧붙였다.

이 같은 흐름은 수출 실적에서도 드러난다. 관세청 수출입무역통계에 따르면 2025년 1~11월 미국향 일반 소주 수출액은 2371만달러(약 340억원)로, 지난해 같은 기간 2309만달러 대비 약 2.7% 증가했다. 또 과일소주가 포함된 '기타 리큐어(혼합주)' 수출액은 2623만달러로 전년 동기 대비(2289만달러) 14.6% 늘어났다.

소주의 인기는 특히 젊은층에서 두드러진다. 미국 최대 식료품 배송업체 인스타카트는 지난해 3월 기준 Z세대 소비자들이 주문한 주류 카테고리에서 소주가 다섯 번째로 많이 주문된 주류였다고 밝혔다. Z세대의 소주 주문량은 밀레니얼 세대 대비 345%, X세대 대비 1044%, 베이비붐 세대 대비 2277% 더 많았다.

국내에서는 과일소주가 2010년대 중반 큰 열풍을 일으킨 뒤 한풀 꺾였지만, 해외에서는 오히려 일반 소주보다 과일소주에 대한 선호가 높아지는 추세다. 사회관계망서비스(SNS)에서도 과일소주에 요구르트나 생과일, 탄산음료 등을 섞는 방식의 레시피가 꾸준히 공유되고 있다. 소주 특유의 쓴맛이 외국인들에게는 낯설 수 있는 반면, 과일소주는 달콤하고 가벼운 맛 덕분에 부담 없이 마실 수 있어 입문용 소주로 자리 잡고 있다는 평가다.

주류업계, 소주 해외 공략에 속도

한류 열풍을 타고 소주 수출량이 크게 늘고 있는 2일 서울 서초구 하나로마트 양재점에 다양한 소주가 진열돼 있다. 강진형 기자aymsdream@

이러한 흐름에 따라 주요 주류업계도 과일소주 중심의 수출 전략을 강화하고 있다. 하이트진로는 2030년까지 해외 소주 매출을 5000억원 규모로 끌어올리겠다는 목표를 제시했으며, 현재 '자몽에 이슬', '청포도에 이슬', '자두에 이슬' 등 다양한 라인업을 중심으로 수출을 확대하고 있다. 롯데칠성음료 역시 '순하리 처음처럼'을 앞세워 미국 시장에서 판매 채널을 빠르게 늘리고 있다. 미국 내 순하리 취급 점포는 지난해 상반기 기준 2만3000여 곳으로, 2023년 말 2700여 곳에서 8배 이상 증가했다.

향후 시장 성장 전망도 긍정적이라는 분석이 나온다. 시장조사기관 글로벌 그로스 인사이트는 소주 관련 보고서를 내고 전 세계 소주 시장 규모가 지난해 34억 217만 달러에서 2034년 41억 7480만 달러까지 확대될 것으로 내다봤다. 연평균 성장률은 2.3% 수준이다.





보고서는 "미국에서 한국 문화의 인기가 높아지며 소비자 선호에도 변화가 나타나고 있다"며 "특히 뉴욕과 로스앤젤레스 같은 대도시를 중심으로 한국 음식과 함께 소주를 즐기는 흐름이 확산하면서 레스토랑과 전문 주점의 소주 소비가 증가하고 있다"고 설명했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

