백경현 시장 “GTX-B 갈매역 정차, 시민 교통생존권 위해 포기 없다”

이종구기자

입력2025.12.29 11:05

구리시, GTX-B 갈매역 정차 '정책적 결단' 촉구 기자회견
"GTX-B 갈매역 B/C 1.45 확보…국토부, 정책적 결단 내려야"
"역 신설이 아닌 수도권 동북부 광역교통 문제 해결의 핵심 정책"
여·야 떠나 GTX-B 갈매역 정차 함께 해결해야…초당적 협력 촉구

경기 구리시(시장 백경현)가 수도권 광역급행철도(GTX)-B 노선 갈매역 추가 정차를 위해 국토교통부와 민간사업자의 결단을 강력히 촉구하고 나섰다.

백경현 구리시장. 구리시 제공
백경현 구리시장은 29일 시청에서 기자회견을 열고 "GTX-B 갈매역 정차는 단순한 역 신설의 문제가 아니라 갈매권역 6만여 시민의 교통 생존권이 걸린 절박한 사안"이라고 밝혔다.


백 시장은 "갈매지구와 2027년 준공 예정인 갈매역세권지구 시민들이 소음과 진동 등 환경피해만 감내하는 불합리한 상황은 반드시 바로잡아야 한다"고 강조했다.


구리시 민선 8기는 2022년 10월부터 국토교통부 장관, 차관, GTX 추진단, 국가철도공단, 대도시권광역교통위원회, 민간사업자 등 관계기관과 여러 차례 협의를 이어오며 갈매역 정차의 필요성을 지속적으로 제기해 왔다.


특히, 2023년부터 2024년 초까지 진행된 GTX-B 환경영향평가 주민설명회와 공청회 과정에서는 국회의원, 도·시의원, 주민들이 한목소리로 갈매역 추가 정차를 요구했다.


또한, 2024년 김동연 경기도지사가 현장을 방문해 적극적인 협조 의사를 밝힌 바 있으며, 2024년 총선 시 윤호중 국회의원의 공약과 2025년 이재명 대통령의 지역공약에도 포함된 사안이다.


이에 시는 2024년 3월 GTX-B 갈매역 정차 사전타당성조사 용역에 착수해 같은 해 6월 '승강장 공용 방식 기준 비용 대비 편익(B/C) 1.57'이라는 결과를 국토교통부에 제출했다.


이어 지난 12월 국가철도공단의 타당성 검증 용역에서도 승강장 공용 방식은 B/C 1.45로 경제성이 충분하고, 표정속도 유지와 열차 운행, 신호 체계 등 기술적 문제도 없다는 점이 확인됐다. 반면, 승강장 분리 방식은 B/C 0.83으로 경제성이 부족한 것으로 분석됐다.


그럼에도 국토교통부는 갈매역과 별내역 간 거리가 1.5㎞로 업무처리 지침상 역 간 거리 기준에 미달하고, 민간사업자의 승강장 공용 불가 의견 등을 이유로 "현시점에서는 어렵고 향후 재검토가 필요하다"라는 입장을 최근 밝혔다.


이에 대해 시는 GTX-B 건설 분담금 약 400억원을 부담하는 데다, 정차 없이 통과함으로써 발생하는 소음·진동 피해를 감내하고 있으며, GTX-B 개통 후 경춘선 셔틀열차 재배치로 배차간격이 늘어나면 교통서비스가 오히려 후퇴하는 상황까지 우려된다고 지적했다.


백 시장은 "갈매 공공주택지구와 갈매역세권 공공주택지구가 분리 개발되면서 광역교통개선대책이 수립되지 않은 구조적 한계가 시민 피해로 이어지고 있다"며 "이는 역 간 거리 기준의 예외를 적용할 충분한 사유"라고 밝혔다.


시는 ▲갈매역 정차를 광역철도사업 업무처리지침 예외 조항으로 인정할 것 ▲정차에 따른 비용 부담과 손실 보전 등을 구리시가 감수하는 만큼 국토교통부와 민간사업자가 적극 협조할 것을 공식 촉구했다.


백경현 시장은 "2026년 새해에는 GTX-B 갈매역 정차가 확정될 수 있도록 끝까지 포기하지 않고 대응하겠다."라고 밝히며, "GTX-B 갈매역 정차는 정당이나 정치적 유불리를 떠나 구리 시민의 교통 불편을 해소하기 위한 문제인 만큼, 여야를 막론하고 정치권이 함께 힘을 모아줄 때 비로소 해결이 가능할 것"이라며 초당적 협력을 거듭 강조했다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
