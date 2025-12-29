'110억 규모' 진주사랑상품권, 새해 첫 달부터 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

할인율 10%, 760억 목표

지역경제 회복 마중물 기대



경남 진주시는 소상공인의 경기 향상과 지역경제 회복을 위해 2026년 1월 진주사랑상품권 110억원을 발행한다.

진주사랑상품권은 10%의 할인 혜택이 제공되며, 모바일 상품권은 내년 1월 2일 100억원, 지류 상품권은 설을 대비해 1월 28일 10억원이 발행될 예정으로, 개인별 구매 한도는 월 20만원이다.

진주시청 전경.

2026년 진주사랑상품권 발행 목표액은 총 760억원으로, 1월부터 11월까지 홀수 달에 발행하고, 축제 기간의 지역경제 활성화를 위해 10월에도 발행할 계획이다.

상품권은 관내 모바일(제로페이) 가맹점 1만6600여 곳, 지류 가맹점 3600여 곳에서 사용할 수 있으며, 가맹점은 제로페이 앱과 진주시청 누리집에서 확인할 수 있다.

시 관계자는 "진주사랑상품권은 시민에게는 할인 혜택을, 소상공인에게는 매출 증대 효과를 가져오는 지역경제 활성화 수단이다"라면서 "2026년에도 지역 실정에 맞는 상품권 운영을 통해 지역경제 회복에 최선을 다하겠다"고 말했다.





진주사랑상품권에 대한 자세한 내용은 진주시청 누리집(분야별정보> 생활정보> 진주사랑상품권> 공지사항)에서 확인할 수 있다.





