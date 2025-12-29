LG전자, 산불 피해 입은 고운寺 '모듈러 주택' 기증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LG전자가 산불 피해를 입은 고운사에 주거 공간으로 활용할 수 있는 모듈러 주택을 기증했다.

LG전자는 경북 의성군 천년고찰 고운사 스님들을 위해 모듈러 주택 'LG 스마트코티지'를 기증했다고 29일 밝혔다. 지난 22일 2층형 모델을 설치했으며 스님들이 기거하며 수행하는 공간인 요사채로 활용될 예정이다. LG전자는 올해 3월 영남 지역을 휩쓴 대형 산불로 고운사 전각이 전소된 뒤 생활하기 어렵다는 소식을 접하고 기부를 결정했다고 설명했다. 고운사는 신라 신문왕 원년(681년) 의상대사가 지은 사찰로 석조여래좌상 등 보물들을 보유하고 있어 역사적 의미가 깊다.

LG전자는 45㎡(14평) 크기의 2층형 모델(듀오 맥스 45)을 지원했다. 1층에는 냉장고·세탁기·인덕션 등 필수 가전으로 구성해 실용성을 높였다. 주거 공간 제공을 넘어 LG전자의 고효율 가전과 태양광 패널로 에너지 소비량을 최소화했다. 자연 친화적인 사찰의 문화와도 맞닿아 있다.

조연우 LG전자 스마트코티지 대표는 "산불 피해로 복구에 힘쓰고 있는 고운사에 보탬이 되길 바란다"며 "LG전자의 기술과 역량으로 지역사회를 위한 사회적 책임을 실천하겠다"고 했다.

LG전자에 따르면 LG 스마트코티지에 설치된 가전과 공조시스템, 사물인터넷(IoT) 기기들은 LG 씽큐(ThinQ) 앱을 활용해 편리하게 제어할 수 있다. 특히 모듈 구조체와 창호, 배선, 욕실, 주방 기구 등 자재의 70% 이상을 미리 제작한 뒤 배송하는 프리패브(Pre-fab) 방식으로 제작되기 때문에 기존 철근콘크리트 공법 대비 공사 기간을 최대 50% 이상 단축할 수 있다는 게 장점이다.





최근 전북 김제시에 위치한 LG 스마트코티지(모노 플러스 26)의 경우 에너지 자립률 120% 이상을 달성하면서 모듈러 주택을 포함한 모든 프리패브 건축물 가운데 국내 최초로 제로 에너지 건축물 최고 등급인 'ZEB 플러스'를 획득했다. 제로 에너지 건축물 인증은 한국에너지공단에서 신재생에너지를 활용해 에너지 소요량을 최소화한 녹색건축물을 대상으로 등급을 부여하는 제도다.





