[클릭 e종목]"SK스퀘어, SK하이닉스 이상의 주가 상승 탄력 기대…목표가↑"

목표주가 35만원→45만원 상향 조정

NH투자증권은 29일 SK스퀘어에 대해 자회사인 SK하이닉스보다 높은 주가 상승 탄력성이 기대된다고 보고 목표주가를 기존 35만원에서 45만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

안재민 NH투자증권 연구원은 "SK스퀘어의 순자산가치(NAV) 내 가장 큰 비중을 차지하고 있는 SK하이닉스의 주가 상승과 할인율 축소를 반영했다"면서 "SK하이닉스 주가 상승 대비 SK스퀘어의 주가 탄력성은 더 높을 것"이라고 설명했다. 이어 "11월부터 금융투자협회는 SK하이닉스를 시가총액 비중만큼 살 수 있게 규제 완화를 적용했지만 SK하이닉스를 시가총액 이상 비중으로 확대하기는 어려워 SK스퀘어를 활용한 반도체 비중 확대 전략은 여전히 유효하다. 이를 감안해 SK스퀘어의 밸류에이션에 적용하고 있던 지주회사 할인율을 35%로 낮췄다"고 덧붙였다.

주요 핵심 자회사인 SK하이닉스는 최근 인공지능(AI) 버블 논란에도 불구하고 고대역폭메모리(HBM) 관련 수요는 여전히 높은 상황이다. 안 연구원은 "마이크론 실적에서도 공개됐듯이 D램과 낸드의 출하량 및 판가 증가까지 이어져 SK하이닉스 모든 제품의 수요는 좋을 수밖에 없다"면서 "이에 따라 SK하이닉스와 SK스퀘어의 동반 주가 상승이 기대된다"고 말했다.

적극적인 주주환원과 규제 완화도 긍정적이다. SK스퀘어는 지난해 2000억원의 자사주 매입과 소각을 진행했고 올해는 1000억원의 자사주를 매입했으며 기보유 자사주 45만주는 지난달 매각했다. 이와 함께 내년 2월까지 추가 1000억원 규모의 자사주 취득을 결정했다. 안 연구원은 "최근 드림어스컴퍼니, 인크로스 지분 매각으로 투자자산 유동화가 나타났고 SK하이닉스 배당금 유입 등으로 현금성 자산이 늘어나고 있는 만큼 2026년 이후에도 자사주 취득 및 소각은 지속될 것"이라고 내다봤다.





또한 공정거래위원회의 반도체 부문 첨단전략산업기업에 대한 지주회사 요건 완화 추진에 따른 수혜도 예상된다. 안 연구원은 "공정위 사전 승인, 지방 투자 등을 조건으로 반도체 부문 기업에 대해 증손회사 의무지분율을 100%에서 50%로 완화하고 금융리스업을 허용하는 내용으로 이에 따라 SK스퀘어와 SK하이닉스의 수혜도 기대된다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

