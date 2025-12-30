본문 바로가기
[인터뷰]손경식 경총 회장 "정년연장하려면 노동시장 먼저 유연해야"

최일권기자

전영주기자

입력2025.12.30 06:00

수정2025.12.30 07:24

일률적·강제 추진은 부작용
전체 80% 중기엔 혜택 없어
청년고용 불안·세대 갈등 심화

취업규칙 완화 반드시 이뤄야
연공서열 임금체계 개편 필요
우리 사회, 타협에 익숙지 않아

"정년을 연장하는 데 들어가는 돈을 기업들이 어떻게 마련하겠습니까. 성과주의를 중심으로 생산성을 높이고 임금제도를 바꾸는 일부터 시작해야 합니다. 특히 연공서열 중심의 임금체계를 바꾸기 위해선 취업규칙 변경 완화가 반드시 이뤄져야 합니다."


손경식 한국경영자총협회 회장이 지난 24일 서울 중구 CJ 본사에서 아시아경제와 인터뷰에서 최근 여당을 중심으로 추진되는 정년연장 정책에 대해 "노동시장 유연화가 먼저 이뤄져야 한다"며 이같이 말했다.


[인터뷰]손경식 경총 회장 "정년연장하려면 노동시장 먼저 유연해야" 손경식 한국경영자총협회 회장이 24일 서울 중구 CJ 본사에서 아시아경제와 인터뷰하고 있다. 조용준 기자
당초 더불어민주당은 정년연장특별위원회를 통해 8~12년에 걸쳐 단계적으로 정년을 늘리는 방안을 제시하면서 연내 입법을 하겠다는 입장을 밝혔다. 하지만 노사 간 입장이 팽팽하게 맞서면서 입법은 일단 내년으로 미뤄진 상태다. 경영자 단체의 수장인 손 회장은 인구 고령화를 감안해 더 오래 일해야 한다는 점에는 공감하면서도 65세 정년을 법으로 못 박아서는 안 된다는 방침에는 확고한 뜻을 나타냈다.


손 회장은 인터뷰에서 연공서열 임금체계 문제를 해결하기 위해 취업규칙 변경 절차 완화가 필요하다고 목소리를 높였다. 앞서 민주당도 정년연장에 따라 임금을 깎을 경우 노동조합 동의가 필요한 '취업규칙 불이익 변경' 대상에서 빼주는 방안을 제시했다.


그는 "현재 우리 임금체계는 성과 대신 연공서열로 정해진다"며 "이를 해결하기 위해선 취업규칙을 바꿀 때 노사 합의 대신 '의견 청취'로 가능하도록 관련 법을 완화할 필요가 있다"고 말했다. 이와 관련 "직무의 가치나 성과에 따라 보상이 결정되는 직무·성과 중심 임금체계로 개편해야 한다"며 "우리나라의 높은 임금 연공성을 감안하면 중소기업은 물론 대기업도 정년연장에 따른 비용을 감내하기 어렵다"고 밝혔다.


손 회장은 민주당이 최근 발표한 단계적인 정년연장 안에 대해 "노동시장 유연화가 먼저 이뤄져야 고령자에게 일할 기회를 주면서 청년 일자리도 늘릴 수 있다"며 전제조건을 제시했다. 노사가 이견을 좁힐지에 대해선 "우나라가 타협에 익숙하지 않은 사회라는 생각이 든다"면서도 "범국가적인 공감이 필요하다"고 언급했다.


특히 법적 정년연장이 청년 고용에 미칠 영향에는 "고용 불안을 더욱 가중하고 사회 전반의 세대갈등을 심화시킬 수 있다"면서 "기성세대가 무겁게 받아들여야 한다"고 했다. 이어 "'의대 쏠림'이나 '공시족' 같이 비교적 편한 영역이 아니라 열정을 가지고 도전해야 한다"고 당부도 잊지 않았다.


[인터뷰]손경식 경총 회장 "정년연장하려면 노동시장 먼저 유연해야" 손경식 한국경영자총협회 회장이 24일 서울 중구 CJ 본사에서 아시아경제와 인터뷰하고 있다. 조용준 기자

다음은 손 회장과 일문일답.


-최근 민주당이 제시한 정년연장 안을 어떻게 평가하나.

▲일률적이고 강제적인 방식의 법정 정년연장은 부작용을 부른다. 여러 가지 융통성 있게 논의해야 한다. 당장 정년을 연장하는 게 아니라 시점을 분산하고 임금을 조정할 때도 융통성이 필요하다. 또 중요한 문제는 과연 정년연장을 중소·중견기업이 감당할 수 있냐는 점이다. 작은 기업들도 생산성을 높이고 일거리를 많이 만들려고 하고 있지만 현실적으로 쉽지 않다.


-일률적 정년연장이 갖고 올 수 있는 부작용은.

▲노동시장 이중구조가 더 심각해질 수 있다. 정년이 연장되면 소수의 대기업만 혜택을 보고, 전체의 80%가 넘는 중소·중견기업은 혜택을 못 본다는 부작용이다. 또 정년연장을 위한 비용을 감당하려면 성과주의를 중심으로 임금을 책정할 수 있도록 변화가 있어야 한다. 지금은 임금체계가 대부분 성과는 보지 않고 연공서열로 정해진다. 문제는 우리나라 노동법이 임금체계 같은 취업규칙을 바꿀 때 노사 합의를 요구한다는 점이다. 비슷한 제도가 있었던 일본의 경우 2007년부터 노사가 충분히 협의하면 기업이 임금체계를 바꿀 수 있다는 법을 시행 중이다. 앞으로 임금이 큰 문제가 될 텐데 일본의 경험을 살려서 노동법을 완화할 필요가 있다. 이번 기회에 우리 사회가 안고 있는 노동시장 과제들을 먼저 해결할 필요가 있다.


[인터뷰]손경식 경총 회장 "정년연장하려면 노동시장 먼저 유연해야" 손경식 한국경영자총협회 회장이 24일 서울 중구 CJ 본사에서 아시아경제와 인터뷰하고 있다. 조용준 기자

-올해는 넘어가지만 내년에는 당장 법정 정년연장 압박이 거세지지 않을까.

▲정년연장은 불가피하다고 본다. 예전의 70세와 지금의 70세는 다르지 않나. 사람은 누구나 일하고 살아야 한다. 그렇다면 정년연장은 피할 수 있는 문제가 아니다. 다만 기업이 감당할 수 있는 수준에서 이뤄져야 한다. 우리나라의 높은 임금 연공성과 고용 경직성을 감안하면 중소기업은 물론 대기업조차도 그 비용을 감내하기 어렵다.


-최근 정년연장에 따른 비용 추산을 보면 최대 30조원이라고 한다. 이를 기업이 감당할 수 있나.

인공지능(AI) 등장 이후 시대가 바뀌고 있다. 기업들이 2~3년 전에 했던 방식을 이어가는 건 너무 편안한 생각이고 새 시대에 맞게 변화를 모색, 준비해야 한다. 사업 포트폴리오 조정이 필요하다는 말이다. 새로운 산업 일으키는 데 정부 지원도 필요하고, 실제 AI 분야에서 많은 지원이 이뤄지고 있다. 정년연장은 결국 재원의 문제다. 정년이 늘어나는 만큼 새로운 일자리를 더 만들어야 하는데 그 재원을 어떻게 준비할까. 기업들은 정년연장에 따른 비용을 충당하기 위해 성과를 올리고 생산성을 높일 수 있는 방법을 고민하고 있다.


-그렇다면 최적의 정년연장 방안은 무엇일까.

▲현재 60세 정년에 퇴직하고 재고용하는 방식이 적절하다. 재고용할 땐 성과가 너무 없었던 사람들은 제외하는 방법도 고려해야 한다. 재고용 시 임금은 퇴직 전에 받았던 수준이 아니라 새롭게 책정할 필요가 있다. 물론 이전과 동일한 일을 맡기는 건 아니고, 퇴직 전 경험을 살려서 새로운 일자리에 배치하거나 근무시간을 줄이는 방안을 고려할 수 있다.


[인터뷰]손경식 경총 회장 "정년연장하려면 노동시장 먼저 유연해야" 손경식 한국경영자총협회 회장이 24일 서울 중구 CJ 본사에서 아시아경제와 인터뷰하고 있다. 조용준 기자


-노조 반발이 상당하다.

▲국제경쟁력을 이해해 주면 좋겠다. 알다시피 한국은 개방국가다. 수출로 돈을 벌어들여서 일자리를 만들고 또 임금을 지급한다. 그런 의미에서 국제경쟁력이 굉장히 중요하다. 경쟁력 없이 어떻게 물건을 팔겠나.


-설득은 잘 이뤄지고 있나.

▲사회적 대화 기구인 경제사회노동위원회(경사노위)도 있고, 한국노총과는 평소 이런 문제를 가지고 종종 만난다. 민주노총은 쉽지 않다. 경사노위원장이 새로 왔지만 아직 돌아올 의사를 명확히 안 밝혔다.


-노사가 이견을 좁힐 수 있을까.

▲어렵다. 우리나라가 타협을 모르는, 타협에 익숙하지 않은 사회라는 생각이 든다. 자기주장을 끝까지 관철하려는 의지가 강하다. 기업과 노조는 한 배를 탔다. 누구 혼자만 잘 살겠다는 게 아니고, 기업이라는 게 돈만 벌자고 하는 것도 아니다. 직원에게 보수를 지급하고 직장에서 보람을 느끼게 하면서 서로 잘해보자는 것이다. 또 노조 간부만 설득하는 게 아니라 범국가적인, 범사회적인 공감이 필요하다.


과거 1997년 외환위기일 때, 또 이명박 전 대통령이 취임하고 바로 금융위기가 있었을 때 노사는 위기인 만큼 다투지 말자고 해서 큰 이견 없이 합의가 성립된 경험이 있다. 우리도 대한민국 국민이고, 노조도 대한민국 국민이니 잘 설득해서 합의를 도출해야 한다.


-청년 일자리 문제도 빼놓을 수 없다.


▲정년연장 시 청년 일자리가 감소한다는 연구는 이미 여러 차례 나왔다. 청년들과 합의하는 방향으로 가야지, 일방은 손해 보는 결정은 청년을 무시하는 일이라고 생각한다. 기업 역시 일자리를 더 창출하고 새로운 산업도 만드는 노력을 해야 한다. 경총은 '세대공존 일자리 토론회'를 개최하는 등 젊은 세대의 이야기를 듣고 있다.




대담=최일권 기자 igchoi@asiae.co.kr
정리=전영주 기자 ange@asiae.co.kr
기획
AI 전쟁터, 52시간에 갇히다
  • 25.12.2606:30
    AI 산업 살리려면 '한국형 화이트칼라 이그젬션' 제도 나와야
    AI 산업 살리려면 '한국형 화이트칼라 이그젬션' 제도 나와야

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무

  • 25.12.2506:30
    "일주일 100시간 일하면 2억 드립니다"…'시간제한' 없이 개발 가능한 미·영·일
    "일주일 100시간 일하면 2억 드립니다"…'시간제한' 없이 개발 가능한 미·영·일

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무

  • 25.12.2206:30
    "한국, 주 52시간 고집하다간 경쟁력 잃고 뒤처진다"…경고 날린 AI업계
    "한국, 주 52시간 고집하다간 경쟁력 잃고 뒤처진다"…경고 날린 AI업계

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무

  • 25.12.2107:00
    "이 업종은 연장근로 못 씁니다"…전쟁터의 시간, 52시간에 갇히다
    "이 업종은 연장근로 못 씁니다"…전쟁터의 시간, 52시간에 갇히다

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만, 정작 현장에선 주52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행중인 주52시간 근무제

  • 25.12.2006:30
    AI 기업 80% "칼퇴 하면서 AI 개발 못해"…실리콘밸리 가는 이유 있어
    AI 기업 80% "칼퇴 하면서 AI 개발 못해"…실리콘밸리 가는 이유 있어

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만, 정작 현장에선 주52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주52시간 근무제

기획
2025 무연고사 리포트
  • 25.12.2411:00
    부산·서울 무연고사 전국 최다…고령자 많은 구도심 집중
    부산·서울 무연고사 전국 최다…고령자 많은 구도심 집중

    대한민국 국민 10만명당 무연고 사망자 수는 평균 10.19명인 것으로 집계됐다. 이는 2021년의 4.15명보다 두 배 이상 늘어난 것이다. 특히 부산과 서울 등에서 무연고 사망자 수가 많았다. 24일 아시아경제가 전수조사를 통해 집계한 무연고 지수에 따르면, 전국 평균 무연고 지수는 2021년(4.15)보다 크게 높아진 10.19로 나타났다. 무연고 지수는 10만명당 무연고 사망자 수를 계산한 수치다. 이렇게 산출된 무연고 지수가 10을

  • 25.12.2411:00
    "그래도 장례는 나라서"…고독이 당연한 곳 '부산'
    "그래도 장례는 나라서"…고독이 당연한 곳 '부산'

    지난달 27일 부산 중구 영주동의 한 버스정류장에서 만난 정재남씨(86). 이웃 주민과 함께 담소를 나누던 정씨는 근처에 연고 없이 혼자 사는 사람이 있냐는 질문에 "여기 계단 내려가면 아흔 넘은 할머니 한 명이 있는데, 아플 때마다 죽겠다고 전화가 와서 거절하기도 뭐하고 가끔 들여다보고 있다"며 "그래도 평일엔 요양보호사란 사람이 와서 밥도 챙겨주는 것 같다"고 했다. 그러면서 "그 할머니 아들은 어릴 때 죽었고, 일본

  • 25.12.2411:00
    홀로 남은 아버지는 장례지도사를 택했다
    홀로 남은 아버지는 장례지도사를 택했다

    "고시원 총무로 일하면서 홀로 외롭게 떠나가는 이들을 너무 많이 봤습니다." 지난달 27일 부산 동구 범일동에서 만난 박상문씨(57)는 사전 장례주관자 지정 사업에 참여한 사연을 담담하게 설명했다. 사전 장례주관자 지정 사업은 무연고자 등이 생전에 자신의 장례를 맡길 사람이나 단체를 미리 지정하는 제도다. 사후에 발생할 수 있는 행정적 혼란을 막고 고인이 존엄하게 생을 마감할 수 있도록 돕기 위해서다. 박씨는 올해 6

  • 25.12.2311:00
    아무도 오지않는 5호실의 적막…'가족도 거부' 세상에 없던 듯 외롭게 갔다
    아무도 오지않는 5호실의 적막…'가족도 거부' 세상에 없던 듯 외롭게 갔다

    지난달 5일 오전 강원도 원주의료원 장례식장은 상주와 조문객들로 분주한 모습이었다. 그런데 가장 작은 빈소인 5호실은 사뭇 다른 분위기를 풍겼다. 이곳에는 고(故) 권모씨의 빈소가 영정사진도 없이 차려져 있었다. 조문객은 아무도 찾아오지 않았다. 빈소 옆 식당에도 불은 꺼져 있었다. 기자는 비어있던 제사용 향로에 첫 번째 향을 피운 뒤 권씨를 조문했다. 빈소 앞 의자에 앉아 기다리기를 30분, 지역 봉사단체 회원 3명이

  • 25.12.2311:00
    연고자 있어도 무용지물…34%가 시신 인수 거부·무응답
    연고자 있어도 무용지물…34%가 시신 인수 거부·무응답

    최근 약 5년간 발생한 무연고 사망자 10명 중 3명은 연고자가 있음에도 시신 인수를 거부당한 것으로 나타났다. 23일 아시아경제가 2021년부터 올해 5월까지 전국 지방자치단체 무연고 사망자를 전수조사한 결과에 따르면, 경찰이나 지자체에서 연고자에게 연락했으나 무응답 또는 시신 인수 거부·기피로 무연고자가 된 사망자는 시신 위임자가 확인되는 2만1896명 중 7336명(33.5%)이었다. 무연고 사망자는 가족 등 연고자가 아예

기획
식품사막
  • 25.12.1606:40
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1606:30
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1406:30
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1306:30
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1206:40
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.2612:13
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 진중권 동양대 교수(12월 23일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 진중권 동양대 교수 모시고 최근 정국 상황 관련해서 촌철살인 진 교수님의 비평 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 진중권 : 예, 안녕하십니까. 소종섭 : 최근

  • 25.12.2309:51
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 박원석 전 정의당 의원(12월 19일) 소종섭 : '통일교 금품 수수 의혹 수사'가 빠르게 진행됩니다. 한학자 총재의 전 비서실장도 조사했고, 전재수 전 장관도 소환 조사했습니다. 전체적인 수사 흐름, 또 향후의 전개 상황 어떻게 봅니까? 박원석 : 일단 공소시효 논란도 좀 의식하는 것 같고 일각에서

  • 25.12.1810:59
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"

    정부 부처 업무 보고가 계속되고 있다. 오늘은 국방부 보훈부 방사청 등의 업무 보고가 진행된다. 업무 보고가 생중계되는 것에 대해 강유정 대통령실 대변인은 "감시의 대상이 되겠다는 의미, 정책이 어떻게 만들어지는지 보여주는 것"이라고 설명했다. 업무 보고가 이루어지면서 이재명 대통령의 업무 스타일에 대한 관심도 커지고 있다. 대통령실 참모들과 대통령과 같이 일했던 이들이 말하는 '이재명 업무 스타일'은 어떤 것인

  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

