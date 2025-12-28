전경선 전남도의원, 해관 1897서 '출판기념회' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민과 소통·질의응답…"사람 머무는 도시 만들 것"

전경선 전남도의원(더불어민주당·목포5)의 출판기념회가 지난 27일 목포 미식문화갤러리 해관 1897에서 성황리에 개최됐다.

추운 날씨 속에도 행사장을 찾은 시민들은 공간을 가득 채웠고, 전 의원은 행사장 선택의 의미를 설명하며 "도시의 미래는 새로운 건물에서 만들어지는 것이 아니라, 우리가 걸어온 시간 위에서 만들어진다"고 밝혔다.

해관 1897은 목포의 개항기 역사와 기억이 고스란히 담긴 장소로, 전 의원은 이곳에서 시민들과 함께 목포의 미래를 그리자는 메시지를 전달했다.

전경선 전남도의원의 출판기념회가 목포 미식문화갤러리 해관 1897에서 성황리에 개최됐다. 전경선 의원실 제공

이날 행사에는 서삼석 더불어민주당 최고위원, 신정훈 국회 행정안전위원회 위원장, 김원이 전남도당 위원장, 김대중 전남교육감 등 주요 인사들이 참석해 축하의 뜻을 전했다. 또 주철현 전 더불어민주당 전남도당 위원장, 서미화 국회의원, 김영록 전남도지사는 영상 메시지를 통해 행사에 함께했다.

행사는 단순히 책을 알리는 자리가 아니라, 시민들과의 소통의 장으로 꾸며졌다. 식전 공연에서는 소림학교 황금찬 학생이 색소폰 연주를 선보였고, 그의 감동적인 연주는 참석자들에게 큰 울림을 주었다.

이어 국악 신동 임사랑과 고수 윤영웅, DJ 딘의 협연으로 현대적 감각으로 재해석된 '아리랑 퓨처리즘' 무대가 펼쳐져 큰 호응을 얻었다. '케이팝의 뿌리는 목포에 있다'는 메시지를 담은 공연은 목포 시민들에게 자부심을 안겨주었다.

출판기념회의 하이라이트는 시민들과의 질의응답 시간. "전경선 하면 떠오르는 단어", "목포가 어떤 도시가 되어야 하는가" 등 시민들의 날카로운 질문에 전 의원은 "빠른 사람이라기보다는 멈추지 않는 사람"이라며, "시민의 삶에 영향을 미치는 일일수록 충분히 듣고, 끝까지 책임지는 정치를 하겠다"고 다짐했다.

특히 전 의원은 목포의 미래에 대해 "목포의 가장 큰 위기는 돈이 아니라 사람"이라며, "사람이 떠나지 않고, 머물 수 있는 일자리를 중심으로 한 도시 구조로 바뀌어야 한다"고 강조했다.

그가 출간한 책은 현장 중심의 정치와 시민 곁에서 답을 찾으려는 태도, 그리고 '사람이 머무는 도시'를 위한 비전이 담긴 내용을 담고 있다.

전 의원은 이번 출판기념회가 단순한 책 홍보의 자리가 아니라, "시민의 생각을 제 기준으로 삼는 자리"라고 강조하며, "정치 이전에 시민 곁에 있는 한 사람으로 기억되도록 살아가겠다"고 말했다.





이번 행사는 목포의 역사적인 공간에서 시민과 직접 소통하며 목포 미래를 함께 그려본 의미 있는 시간이었으며, 전 의원의 정치적 비전과 시민들의 열망이 잘 드러난 행사로 평가받았다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

