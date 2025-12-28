한·미·일 대표기업 성적 보니…韓, 성장성·안정성 돋보여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우리나라 기업들이 미국과 일본의 주요 기업보다 성장성과 안정성에서 우위를 보인다는 조사 결과가 나왔다.

한국경영자총협회

AD

한국경영자총협회(이하 경총)가 28일 발표한 '한·미·일 업종별 대표기업 경영실적 분석' 보고서에 따르면 올해 1~3분기 한국 기업 매출은 지난해보다 14％ 증가했다. 이는 미국(7.8%)의 1.8배, 일본(1.4%)의 10배 수준이다.

평균 부채비율 한국이 86.8%로 가장 낮았고 일본(146.7%)과 미국(202.5%) 순으로 뒤를 이었다. 평균 영업이익률 미국이 17.9%로 가장 높았다. 한국은 14.7%, 일본은 5.5%로 집계됐다.

한국은 방산(42.3%)과 반도체(22.5%) 매출액 증가율이 가팔랐고 철강(-3.4%)과 정유(0.6%)의 성장세는 저조했다. 미국은 반도체(31.5%)와 인터넷서비스(17.7%)가 높은 성장세를 보였고 일본은 방산(10.5%)과 자동차(3.1%)가 양호하게 성장했다.

영업이익률을 보면 3국 모두 제약·바이오 업종에서 가장 높게 나타났다. 한국은 제약·바이오(32.1%)와 반도체(26.7%) 순으로 높았고 정유(0.4%)와 철강(2.2%)의 수익성은 낮은 것으로 분석됐다. 미국은 제약·바이오(38.0%)와 인터넷서비스(36.9%), 일본은 제약·바이오(13.9%)와 방산(6.9%)에서 영업이익률이 높았다.

이번 보고서에서 경총은 반도체·철강·자동차·방산·제약·바이오·인터넷서비스·정유 등 7개 업종에서 각국의 상위 2개 기업을 선정해 38개 기업을 분석했다. 다만 일본은 반도체·인터넷서비스 업종에 적절한 기업이 없어 해당 분석에서 제외됐다.





AD

하상우 경총 경제조사본부장은 "올해 우리 대표 기업들이 반도체와 방산, 제약·바이오 중심으로 선전했다"며 "내년에는 미국 관세 인상 영향이 본격화하고 글로벌 경기 둔화로 어려움이 커질 수 있는 만큼 세제 개선이나 규제 완화 같은 정책적 지원이 과감히 이뤄져야 한다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>