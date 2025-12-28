치킨 프랜차이즈 3만개 시대…가맹점 늘었으나 종사자는 줄어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

6년간 6000개 이상 늘어…매년 1000개꼴

가맹점 늘었지만 전체 치킨 업계는 포화 국면

국내 치킨 프랜차이즈 가맹점 수가 사상 처음으로 3만개를 넘어서며 '치킨 공화국'이라는 말이 다시 한번 수치로 확인됐다.

연합뉴스는 28일 국가데이터처의 '2024년 프랜차이즈 통계 결과'를 인용, 지난해 기준 프랜차이즈 업종 중 치킨 전문점이 3만1397개로 집계됐다고 보도했다. 이는 전년(2만9805개)보다 1592개(5.3%) 늘어났으며, 2018년 2만5110개에서 6년 만에 6000개 이상 증가한 수치다.

연도별로 보면 치킨 프랜차이즈 매장 수는 2019년 2만5687개, 2020년 2만7303개, 2021년 2만8627개, 2022년 2만9348개, 2023년 2만9805개 등 꾸준한 증가세를 이어왔다. 다만 매장 증가율은 2021년 4.8%에서 2022년 2.5%, 2023년 1.6%로 둔화했다가 지난해 다시 5.3%로 반등했다.

브랜드별 가맹점 수는 BBQ가 가장 많았다. 공정거래위원회 가맹사업정보제공시스템에 따르면 지난해 기준 BBQ 가맹점은 2316개로 전년보다 67개 늘어나며 bhc를 제치고 1위 자리를 되찾았다.

bhc는 2228개로 전년 대비 48개 줄어 2위로 내려앉았다. 교촌치킨은 1361개로 3위였고, 처갓집양념치킨(1254개), 굽네치킨(1154개)이 뒤를 이었다. 반면 치킨 업종 브랜드 수는 647개로 전년보다 22개 감소했다.

지난해 치킨 전문점 매출은 8조7790억 원으로 전년 대비 7.3% 증가했다. 그러나 매출 증가율은 커피·비알코올음료(12.8%), 한식(10.0%), 피자·햄버거(9.2%)보다 낮았다. 가맹점당 평균 매출은 2억7960만 원으로 1.9% 늘어나는 데 그쳤다.

종사자 수는 오히려 줄었다. 프랜차이즈 치킨 전문점 종사자는 6만5373명으로 전년보다 2.4% 감소했으며, 가맹점당 종사자 수는 평균 2.1명으로 외식 프랜차이즈 가운데 가장 적었다. 부부 중심의 소규모 운영 매장이 많기 때문이라는 것이 업계 설명이다.





프랜차이즈 가맹점 수는 늘고 있지만 전체 치킨 업계는 이미 포화 국면에 접어들었다는 분석이 나온다. 실제로 프랜차이즈와 개인 매장을 모두 포함한 전국 치킨 전문점 수는 2023년 기준 3만9789개로, 2020년(4만2743개)보다 약 3000개 줄었다. 주요 브랜드 가운데 bhc와 교촌치킨은 지난해 매장 수가 감소했다.





