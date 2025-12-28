'윤종신'이 연말 공연 취소하고 벌인 일…"세계 최초 취소쇼"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

티켓 환불 이후 같은 장소서 무료 '취소쇼' 열어

건강상의 이유로 연말 공연을 취소한 가수 윤종신이 관객들을 위해 무료 청음회를 마련했다.

윤종신은 지난 26일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "세계 최초 공연 취소 쇼(show). 잠시 후에 만나요"라는 글을 게시했다.

윤종신.

해당 쇼는 연말 공연 '올해 나에게 생긴 일'의 취소에 따른 청음회다. 앞서 윤종신은 SNS를 통해 "즐거운 연말을 제 공연과 함께 보내시려 했던 여러분께 안타까운 소식을 전한다"며 "6일 전 갑작스럽게 발생한 기관지염을 동반한 감기 증세로 5일간 집중 치료를 받고 있다"고 밝힌 바 있다.

결국 24일 첫 공연 이후, 성대 문제로 공연 일정을 모두 취소하고 취소쇼를 열었다.

윤종신은 "제 공연을 기대하셨던 분들의 소중한 연말 일정에 혼란을 드려 죄송하다. 어제 공연을 포함해서 당연히 정해진 대로 여러분께 환불 절차 안내를 주최 측이 진행하게 될 거다. 지금 곧바로 2월 이내를 목표로 공연장을 알아보고 있다. 제게 만회할 기회를 꼭 달라"고 했다.

윤종신 인스타그램

그러면서 "이 공연 말고는 다른 약속을 못 잡으신 분들을 위해, 공연은 취소지만, 보내주신 올해 여러분에게 생긴 사연들도 너무 재밌고 저의 2025 그리고 앞으로 살아갈 얘기들을 저의 라이브 없이 라디오 공개방송 & 청음회 형식으로 보내보려 한다"며 "제 공연 티켓을 구매하신 분들은 환불도 받으시고 티켓을 가지고 원래 공연 시간에 오시면 저와 함께하실 수 있다"고 덧붙였다.

취소쇼를 찾은 팬들은 노래를 듣지 못해 아쉽긴 하지만 대신 토크가 풍성했다며 박수를 보냈다. "책임감이 강하다"는 반응도 나왔다.





한편, 평소 윤종신과 친분을 자랑한 배우 고현정이 '취소쇼' 현장을 찾아 그를 응원하기도 했다. 윤종신은 28일 '취소쇼'를 한 차례 더 연다. 내년 2월 콘서트를 재개한다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

