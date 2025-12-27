목포과학대, '리빙랩'으로 지역문제 해결 앞장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

물리치료과, RISE 사업 주민 건강 프로그램 직접 운영



목포과학대학교 물리치료과가 대학의 전문성을 지역사회 문제 해결과 직접 연결하는 '리빙랩(Living Lab)'을 운영하며 주목받고 있다.

목포과학대학교는 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업을 통해 지역 주민과 지자체, 관련 기관이 함께 참여하는 현장 중심 문제 해결 플랫폼을 구축했다고 27일 밝혔다.

목포과학대 물리치료과 교수들과 학생들은 완도해양치유센터를 방문해 '리빙랩 워크샵'을 실시했다. 이준경 기자

'리빙랩'은 물리치료과 강양훈 교수가 대학의 전공 역량을 바탕으로 지역이 필요로 하는 실질적인 해결책을 공동으로 모색하기 위해 운영하는 실천적 연구·교육 모델이다.

물리치료과는 이를 통해 ▲의자병 예방 프로그램 ▲지역 맞춤형 건강관리 프로그램 ▲주민 참여형 재활·운동 프로그램 ▲학생 현장 실습 교육 등을 추진하고 있다. 학생들은 지역 현장에서 실제 문제 해결 경험을 쌓고, 지역사회는 대학의 전문 인력을 활용하는 상생 구조가 형성되고 있다.

강양훈 교수는 "RISE 사업은 대학이 지역 문제 해결의 핵심 주체로 기능하도록 하는 중요한 전환점"이라며 "리빙랩을 통해 지역 주민의 실제 요구를 반영한 실천적 연구와 교육을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.





목포과학대학교는 앞으로도 RISE 사업을 기반으로 지역과 함께 성장하는 교육·연구 모델을 강화하고, 지역 혁신에 기여하는 다양한 프로그램을 지속 추진할 계획이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

