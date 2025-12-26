본문 바로가기
[인사]iM금융지주

오규민기자

입력2025.12.26 18:40

iM금융지주

<부사장 재선임>

▶그룹재무총괄 천병규


<전무 승진>

▶준법감시인 이유정 ▶그룹가치경영총괄 신용필 ▶ESG전략경영연구소장 겸 이사회사무국장 이창영


<전무 신규>

▶그룹전략총괄 엄중석


<상무 신규>

▶경영지원실장 김용


<부점장급 이동>

▶ESG전략경영연구소 부장 김성곤 ▶준법지원부 부장 박은주


<신규임용 부점장>

▶이사회사무국 부장 이희언


<3급 승격>

▶피플&컬처부 매니저 조재훈


◆iM뱅크

<부행장 재선임>

▶수도권그룹장 김기만


<부행장 승진>

▶기관영업그룹장 최상수


<부행장보 재선임>

▶CISO 이광원


<부행장보 승진>

▶투자금융그룹장 신성우


<상무 신규>

▶준법감시인 이봉주 ▶영업지원그룹장 이제태 ▶여신그룹장 류희장 ▶마케팅그룹장 오현석 ▶경영전략그룹장 신수환


<본부장급 이동>

▶경북2본부 본부장 김상헌 ▶여신정책부 본부장겸여신정책부장 박수창 ▶대구3본부 본부장 박찬성 ▶채널전략부 본부장겸채널전략부장 서문호 ▶경북1본부 본부장 안형준 ▶수도권본부 본부장겸PRM본부장 유창호 ▶대구2본부 본부장 이성철 ▶대구1본부 본부장 이우혁 ▶기관영업본부 본부장겸기관사업부장 이준혁 ▶부울경본부 본부장 전찬호


<부점장급 이동>

▶수성구청지점 지점장 고경미 ▶제2본점영업부 부장 권영훈 ▶월성동지점 지점장 권용걸 ▶여신심사1부 수석심사역(부장대우) 김교태 ▶반야월지점 지점장 김동환 ▶봉곡지점 지점장 김영조 ▶포항중앙지점 지점장 김위숙 ▶시지지점 지점장 김재봉 ▶ICT금융부 부장 김정훈 ▶강서지점 지점장 김종경 ▶성남영업부 부장 김준석 ▶상해지점 지점장 김철영 ▶외동공단지점 지점장 김판건 ▶ICT기획부 부장 김형진 ▶성서3단지영업부 부장 남경헌 ▶광장지점 지점장 남성원 ▶중구청지점 지점장 류덕진 ▶신월성지점 지점장 마경미 ▶WM사업부 부장 문희웅 ▶신평지점 지점장 박정아 ▶ICT개발부 부장 박주영 ▶수원금융센터 센터장 박주한 ▶성서영업부 부장 박창수 ▶화성금융센터 센터장 방진욱 ▶수신기획부 부장 서창호 ▶봉덕동지점 지점장 송명일 ▶신암금융센터 센터장 신진광 ▶금융소비자보호부 부장 안상덕 ▶본점영업부 기업지점장 안재흥 ▶부산영업부 부장 안중근 ▶여신심사2부 수석심사역(부장대우) 양성욱 ▶대신동지점 지점장 유영호 ▶총무부 부장 윤석진 ▶평택금융센터 센터장 윤영식 ▶죽전지점 지점장 윤장한 ▶여신심사1부 부장 이기찬 ▶만촌역지점 지점장 이득만 ▶세천지점 지점장 이명진 ▶칠곡지점 지점장 이민 ▶동서변지점 지점장 이병직 ▶성서공단영업부 부장 이병휘 ▶두호동지점 지점장 이세희 ▶동구청지점 지점장 이승우 ▶영천영업부 부장 이승한 ▶디지털기획부 부장 이정일 ▶성주지점 지점장 이창기 ▶파동지점 지점장 이창용 ▶삼덕영업부 부장 이창재 ▶대명동지점 지점장 이현석 ▶자금세탁방지부 부장 임재훈 ▶여신감리부 부장 임정혁 ▶중동지점 지점장 장수녕 ▶3공단영업부 부장 장용호 ▶왜관지점 지점장 장재필 ▶정평동지점 지점장 장지은 ▶디지털상담부 부장 장현영 ▶덕산지점 지점장 전용진 ▶대이동지점 지점장 전정열 ▶화원지점 지점장 전종수 ▶대구국가산단지점 지점장 전진수 ▶동성로지점 지점장 정경애 ▶학정로지점 지점장 정운우 ▶비서실 실장 정진욱 ▶전략기획부 부장 정해영 ▶노변지점 지점장 정희 ▶리스크관리부 부장겸신용모형부장 제갈대은 ▶하양지점 지점장 조상인 ▶서울영업부 부장 차찬호 ▶준법감시부 부장 차현우 ▶왜관공단영업부 부장 천명훈 ▶범어금융센터 금융지점장(PrivateBanker) 최수정 ▶영남대지점 지점장 최형석 ▶지산지점 지점장 한무희 ▶이현공단영업부 부장 홍종규 ▶성서영업부 기업지점장 황인배


<신규임용 부점장>

▶포항영업부 기업지점장 강승흠 ▶서울영업부 기업지점장 고민석 ▶본점PB센터 금융지점장(PrivateBanker) 길선경 ▶구미영업부 기업지점장 김교찬 ▶글로벌사업부 부장 김민수 ▶수도권본부 금융지점장 김보하 ▶팔달영업부 기업지점장 김봉구 ▶이현공단영업부 기업지점장 김성익 ▶고령지점 지점장 김세준 ▶성남영업부 기업지점장 김재현 ▶유통단지영업부 기업지점장 김종봉 ▶시청영업부 대구시산격청사점 금융지점장 김진식 ▶팔달영업부 기업지점장 김진일 ▶내당동지점 지점장 김태성 ▶부산영업부 부산동부점 금융지점장 김현정 ▶중산지점 지점장 마경진 ▶용산동지점 지점장 문상희 ▶여신관리부 부장 박동복 ▶사상공단영업부 기업지점장 박민석 ▶왜관공단영업부 기업지점장 박정애 ▶수도권본부 금융지점장 배규희 ▶본점PB센터 금융지점장(PrivateBanker) 배정호 ▶김천지점 지점장 석은삼 ▶성서공단영업부 기업지점장 손종득 ▶호치민지점 지점장 오정삼 ▶경산영업부 사동점 금융지점장 우상호 ▶태전동지점 금호사수점 금융지점장 윤경옥 ▶양산지점 지점장 윤정남 ▶구미영업부 구미시청점 금융지점장 이시욱 ▶여신감리부 팀장(부장대우) 이영재 ▶수도권본부 금융지점장 이우성 ▶반월공단영업부 기업지점장 이조광 ▶성서공단영업부 기업지점장 이종관 ▶안동지점 지점장 이진철 ▶성서공단영업부 기업지점장 장호우 ▶영주지점 지점장 정재엽 ▶경북대지점 지점장 정호현 ▶영천영업부 기업지점장 조영수 ▶상주지점 지점장 차정화 ▶경산공단영업부 기업지점장 채수경 ▶부산영업부 기업지점장 최정모 ▶기관사업부 ESG기획팀 팀장(부장대우) 최정훈 ▶다사지점 지점장 최중원 ▶강남영업부 기업지점장 하준우 ▶이시아폴리스지점 지점장 한국남 ▶사상공단영업부 기업지점장 한수호 ▶사상공단영업부 서부산점 금융지점장 허소영 ▶서울영업부 기업지점장 현재민 ▶여신심사1부 수석심사역(부장대우) 홍호철


<1급 승격>

▶글로벌사업부 조사역(부장대우) 김덕겸 ▶검사부 부장 박재훈 ▶포항영업부 부장 서정욱 ▶월배영업부 부장 신근호 ▶시청영업부 부장 이주형 ▶마곡금융센터 센터장 이창옥 ▶강남영업부 부장 진방윤


<2급 승격>

▶본점영업부 기업지점장 고민식 ▶울산지점 지점장 권용민 ▶차세대인프라부 부장 김용호 ▶마케팅기획부 여신금리운용팀 수석심사역(부장대우) 김일훈 ▶달성공단영업부 부장 박성식 ▶대구혁신도시지점 지점장 손태용 ▶청도지점 지점장 오창용 ▶북성로지점 지점장 이선희 ▶대전금융센터 센터장 이은호 ▶기업개선부 부장 조희섭 ▶범어금융센터 센터장 한성곤 ▶경북대병원지점 지점장 허재룡 ▶노원동지점 지점장 홍현주 ▶상인역지점 지점장 황재석


<3급 승격>


▶대신동지점 부지점장(PrivateBanker) 김남희 ▶태전동지점 부지점장 김미영 ▶성서3단지영업부 부지점장 민평기 ▶복현지점 부지점장 박매화 ▶비서실 부실장 박인우 ▶투자금융부 부부장 박재홍 ▶ICT개발부 부부장 박정민 ▶검사부 선임검사역 박제상 ▶여신심사1부 심사역 서종민 ▶경산영업부 부지점장 오정은 ▶총무부 부부장 유대성 ▶결제사업부 부부장 윤은숙 ▶HR부 부부장 윤진근 ▶준법감시부 준법감시역 이지윤 ▶프로세스혁신부 부부장 장선미 ▶여신심사2부 심사역 정성희 ▶여신심사1부 선임전문역 정재립 ▶디지털상담부 부부장 정태순 ▶여신감리부 기업분석역 한미라 ▶디지털기획부 부부장 황정이




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

