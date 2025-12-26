내년 국고채 225.7兆 발행…올해보다 5000억 줄여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부가 내년 국고채 총 발행 물량을 225조7000억원으로 확정했다.

26일 기획재정부는 내년도 예산과 시장여건 등 전망을 토대로 이같은 내용의 '2026년 국고채 발행 계획'을 확정했다고 밝혔다. 내년 국고채 연간 한도는 올해 발행량 대비 5000억원 줄어든 것이다.

순증 발행 규모는 올해 112조2000억원보다 2조8000억원 줄어든 109조4000억원이다. 기존 채권을 갚는 차환 발행은 올해 113조9000억원보다 2조3000억원 늘어난 116조2000억원이다.

정부는 내년 재정 조기 집행 등을 감안해 상반기에 더 많은 물량을 발행할 계획이다. 전체 물량의 55~60%를 상반기에, 그 중에서도 1분기에 전체 물량의 27~30%를 배정한다.

연물별로는 단기물(2·3년물) 35±5%, 중기물(5·10년) 30±5%, 장기물(20·30·50년) 35±5%로 배분해 발행한다. 시장 불확실성에 대한 탄력적 대응을 위해 연물별 비중의 관리목표 범위는 ±5%포인트로 설정했다.

기재부는 "세계국채지수(WGBI) 편입을 계기로 내년이 국채시장의 원년이 될 수 있도록 국채시장 인프라를 정비하고, 국채시장 성장에 대응해 리스크 관리 체계를 강화할 것"이라고 밝혔다.





이어 "국채의 근본적인 수요 기반 확충과 국채 시장 조성 내실화 등 국고채전문딜러(PD) 제도 개선도 추진할 계획"이라고 덧붙였다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr

