11월 車보험 손해율 92.1%…손보업계, 보험료인상 추진

올 1~11월 누적 86.2%

손익분기점 80% 웃돌아

지난달 기준 대형 손해보험사들의 자동차보험 손해율이 92%를 넘어섰다.

자동차보험 손해율이 92%로 급등하며 보험사들이 보험료 인상을 고심하고 있다. 아시아경제DB

손해보험업계에 따르면 지난달 삼성화재·현대해상·DB손해보험·KB손해보험 등 대형 4개사의 자동차보험 손해율은 92.1%(4개사 단순 평균 기준)로 집계됐다.

전년 동월 대비 0.3%포인트 하락한 수치지만, 여전히 90%를 웃돈다. 업계에서는 통상 자동차보험 손익분기점에 해당하는 손해율을 80% 수준으로 본다.

올해 1~11월 누적 손해율은 86.2%로, 전년 같은 기간보다 3.8%포인트 상승했다.

4년 연속 보험료가 인하된 데다가 사고 건당 손해액이 증가하면서 손해율은 계속 오르고 있다. 정비요금 인상, 부품비·수리비 등 원가 상승 요인도 겹쳤다.

업계 관계자는 "폭설·결빙 등 계절적 요인으로 손해율은 당분간 지속적으로 상승할 것"이라고 예상했다.

자동차보험 적자가 커지면서 손보업계는 내년 보험료 인상을 추진하고 있다.





삼성화재는 내년 자동차보험료 인상 검토를 공식화했고 다른 손보사들도 인상 폭을 저울질하고 있다.





