전주시, 31일 시청 앞 노송광장서 '제야축제' 연다

FUSION MC·오왠·린 등 공연

전북 전주시가 오는 31일 오후 8시 전주시청 앞 노송광장에서 '2025 전주제야축제' 행사를 연다.

2025전주제야축제 포스터. 전주시 제공

26일 시에 따르면 이번 제야축제는 전주시립국악단과 지역민들이 만들어가는 사전 행사 등 지역 예술인 및 단체의 공연을 시작으로 시민들의 흥을 돋우고, 이어 전북의 무형유산인 기접놀이로 본 행사인 문화공연의 포문을 연다.

이날 문화공연에는 ▲전주시 홍보대사인 모던국악프로젝트 차오름 ▲미디어퍼포먼스의 저스트원 한아무용단 ▲MZ 국악 신예 삼산 ▲비보이댄스팀 FUSION MC(퓨전엠씨) ▲가수 오왠 ▲가수 린의 공연 등이 풍성하게 준비돼 있다.

부대행사로 ▲차 없는 도로 위를 시민들의 새해 소망으로 채우는 '초크아트 소원도로' ▲1년 후 소중한 사람에게 배송되는 '느린우체통 엽서적기' ▲새해 소망 행운부적 만들기 및 전통놀이 체험 ▲2025년 마지막 밤의 추억을 남길 수 있는 포토부스 및 포토존 ▲전주 올림픽 유치 기원을 위한 '제야운동회 체험' 등도 운영된다.

특히 이날 제야행사는 2026년 새해 카운트다운과 함께 ▲새해를 알리는 타북행사 ▲2026년 새해를 불꽃으로 물들일 불꽃놀이 등으로 절정을 이루게 된다.

시는 원활한 2025 전주제야축제의 진행과 시민들의 안전사고 예방을 위해 행사 전날 오후 7시 문화광장로를 시작으로 행사 종료 시까지 순차적으로 노송광장 일대 도로의 교통을 통제할 예정이다.

또 제야축제를 찾는 시민들의 편의를 위해 ▲홈플러스 완산점(오후 8시~익일 오전 1시) ▲풍남초등학교(오후 8시~익일 오전 1시) ▲한국전통문화전당 주차장(오후 6시 ~ 익일 오전 1시)을 임시 주차장으로 제공하고, 주요 교통 통제 구간에는 안내를 위한 모범운전자도 배치한다.





우범기 시장은 "시민과 함께 울고 웃었던 올해, 여러분의 연대 덕분에 전주시는 더 단단해졌고 희망의 기적을 만들 수 있었다"며 "내년에는 그동안 정성껏 뿌린 변화의 씨앗들을 시민 여러분의 확실한 행복으로 꽃피우기 위해 언제나 시민 여러분 곁에서 더 크게 듣고 더 힘차게 뛰겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

