HDC현산, 6361억 규모 인천 굴포천역 도심공공 복합사업 수주

연간 도시정비 누적 수주액 4조8012억원 기록

HDC현대산업개발이 6361억원 규모의 인천 굴포천역 도심 공공주택 복합사업을 수주했다. 올해 연간 도시정비사업 누적 수주액은 지난해보다 3배 이상 늘어난 4조8000억원을 돌파했다.

HDC현대산업개발이 20일 인천 굴포천역 도심 공공주택 복합사업의 우선협상대상자로 선정됐다고 26일 밝혔다. 인천 굴포천역 도심 공공주택 복합사업 조감도. HDC현대산업개발 제공

HDC현대산업개발은 지난 20일 열린 시공사 선정 투표에서 주민협의체 248명이 참석한 가운데 227명(91.5%)으로부터 찬성을 받아 시공사로 선정됐다고 밝혔다.

인천 굴포천역 도심 공공주택 복합사업은 인천 부평구 부평동 895-2번지 일원에 지하 4층, 지상 최고 49층, 14개 동, 공동주택 3016가구 규모로 조성되며 총사업비는 1조602억원이다. HDC현대산업개발은 제일건설과 컨소시엄을 꾸려 사업에 참여하며, 지분율(60%)에 해당하는 사업비는 6361억 원이다.

사업지 반경 약 1㎞ 내에는 굴포천역(서울 7호선)과 부평구청역(서울 7호선·인천 1호선)이 있으며, 인근에 수도권광역급행철도(GTX)-B노선이 계획된 부평역(서울·인천 1호선)이 위치해 편리한 교통망을 갖출 예정이다.

일대에는 개흥초, 부평중, 부평고를 비롯한 교육 시설이 조성돼있다. 도보로 롯데마트 삼산점, 부평구청, 신트리도서관, 부평 신트리공원, 굴포공원 등 다양한 생활 인프라도 누릴 수 있어 편리한 주거환경을 갖췄다.

HDC현대산업개발은 최고 49층에 달하는 스카이 랜드마크 디자인과 축구장 4배 규모의 녹지공원을 바탕으로 한 도심 숲 단지 조성, 대단지 편의를 위한 대규모 커뮤니티, 제로 에너지 단지 등의 설계를 바탕으로 주민협의체로부터 호평을 받았다.

이번 사업을 포함해 HDC현대산업개발의 올해 도시정비사업 누적 수주액은 4조8012억원을 달성했다. 지난해 도시정비 수주액(1조3331억원) 대비 3배 이상 증가했다. 앞으로도 HDC현대산업개발은 수익성과 안정성을 함께 고려한 선별 수주 전략을 앞세워 서울을 비롯한 전국에서 아이파크 경쟁력을 키워나간다는 방침이다.





HDC현대산업개발 관계자는 "역과 가까운 입지에 HDC현대산업개발만의 우수한 설계를 더해 인천과 부천을 잇는 랜드마크 단지를 조성할 것"이라며 "전국 각지에서 보내주신 믿음에 지역 최고의 단지로 보답할 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

