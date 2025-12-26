경기도, 케이크 제조업체 '위생불량' 4건 적발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 연말연시를 앞두고 케이크 제조업체를 대상으로 긴급 점검을 벌여 4곳을 행정 처분했다.

경기도는 지난 4일부터 11일까지 도내 식품제조·가공업체 및 식품 접객업체 835곳을 대상으로 위생 점검을 실시해 화성·군포시 소재 직원 건강진단 미실시 업체와 안산시 조리장 위생불량 업소 등 4건을 적발해 영업정지와 과태료 등을 부과했다고 26일 밝혔다.

이번 점검은 ▲제조시설, 설비 및 기구의 세척·소독 등 위생적 관리 여부 ▲제조일자, 소비기한 연장표시 등 표시기준 위반 여부 ▲소비기한 경과 또는 무표시 원료 사용 보관 여부 등에 초점을 맞춰 진행됐다.





정연표 경기도 식품안전과장은 "다중이용시설에서의 식품 안전 관리는 식중독 예방의 핵심"이라며 "도민이 안심하고 이용할 수 있는 위생 환경 조성을 위해 철저한 지도 점검을 실시해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

