10월 은행대출 연체율 0.58%…전월比 0.07%p↑

10월말 국내은행 원화대출 연체율 현황

10월 0.58%, 전월말 대비 0.07%포인트 상승

경기 부진에 취약부문 중심으로 대출 연체율 상승 추세



지난 10월 은행 대출 연체율이 전월 대비 소폭 상승한 것으로 나타났다.

26일 금융감독원이 발표한 '국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정)' 보고서에 따르면 지난 10월 말 기준 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.58%였다. 전월 말과 비교해서 0.07%포인트 상승했으며, 전년 동월과 대비해서는 0.10%포인트 올랐다.

은행의 대출 연체율은 지난 5월 0.64%로 연중 최고치를 기록한 이후 지난 9월 0.51%까지 낮아졌지만 10월에는 다시 상승세로 돌아섰다. 장기로 보면 2022년 한때 연체율이 0.24%까지 하락했지만 2023년 0.4%대로 올라섰고 작년에는 0.5%대에 이어 올해는 0.6% 전후까지 상승했다.

금감원 관계자는 "개인사업자 등 취약부문과 업황 부진이 지속되고 있는 건설, 지방 부동산 등을 중심으로 연체율이 올라가고, 부실이 확대될 우려가 있다"고 진단했다.

10월 중 신규연체 발생액은 2조9000억원으로 전월 대비 4000억원 증가 했고, 연체채권 정리 규모는 1조3000억원으로 전월 대비 3조5000억원 줄었다. 10월 신규연체율은 0.12%로 전월 대비 0.02%포인트 올랐다.

부문별로 보면 기업 대출 연체율은 10월 말 기준 0.69%로 전월 말 대비 0.08%포인트 올랐다. 대기업 대출 연체율이 전월 말 대비 0.02%포인트 상승한 0.14%를 기록한 반면 중소기업 대출 연체율은 0.09%포인트 상승한 0.84%, 개인사업자대출 연체율은 0.07%포인트 오른 0.72%를 기록했다.

10월 말 가계 대출 연체율은 0.42%로 전월 말 대비 0.03%포인트 올랐다. 주택담보대출 연체율은 0.29%로 전월 말 대비 0.02%포인트 상승했다.





금감원 관계자는 "10월에는 신규 발생 연체채권이 증가하고 연체채권 정리 규모가 감소하면서 대출 연체율이 올랐다"며 "연체 및 부실 확대 가능성에 대비해 부실채권 상매각, 충당금 확충 등을 통해 충분한 손실흡수 능력을 유지하도록 유도할 것"이라고 강조했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

