"포르쉐·벤츠 눌렀다"…1.4억 화웨이 세단, 中 고급차 시장 1위

마에스트로 S800, 中 10만달러 이상 1위

파나메라·S클래스 제쳐

화웨이가 선보인 프리미엄 세단 '마에스트로 S800(중국명 준제·尊界)'이 중국 고급차 시장의 판도를 흔들고 있다. 해외 명차 브랜드가 장악해온 10만달러 이상 고가 세단 시장에서 판매 1위에 오르며 존재감을 보였다.

화웨이 럭셔리 세단 마에스트로 S800. 연합뉴스

블룸버그 통신은 24일(현지시간) 마에스트로 S800이 중국에서 판매가 10만달러(약 1억4600만원) 이상 차량 가운데 포르쉐 파나메라와 벤츠 S클래스 등을 제치고 판매량 1위에 올랐다고 보도했다.

마에스트로 S800은 지난 5월 출시된 이후 9월부터 10만달러 이상 가격대 모든 경쟁 차종을 앞지르며 선두 자리를 유지하고 있다. 특히 지난달에는 포르쉐 파나메라와 BMW7 시리즈의 합산 판매량보다 많은 물량이 출고되는 수준에 이르렀다.

블룸버그는 이를 두고 마에스트로 S800이 외국 브랜드들이 장악했던 중국 고급차 시장을 무너뜨렸다고 평가했다. 동시에 세계 최대 자동차 시장인 중국에서 글로벌 완성차 업체들이 현지 브랜드에 계속 밀리는 흐름을 보여주는 사례라는 분석도 내놨다.

마에스트로 S800의 흥행 요인으로는 '가격 경쟁력'이 꼽힌다. 마에스트로 S800은 70만8000위안(1억4700만원)부터 시작해 최고급 사양은 102만위안(2억1200만원) 수준이다. 반면 파나메라의 중국 내 시작가는 110만위안(2억2900만원)으로, 마에스트로 S800의 최고급 사양이 파나메라 기본형보다도 2000만원 가까이 저렴하다.

또 화웨이가 디자인과 차량 내부 전장 시스템을 설계해 국제자동차기술자협회 기준 조건부 자율주행에 해당하는 L3 급 자율주행 기능과 전방위 충돌 방지 시스템을 갖췄다. 훙멍(Harmony OS) 기반 스마트 기능으로 스마트폰 원격 주차·충전도 지원한다.

블룸버그는 마에스트로 S800이 롤스로이스나 벤틀리에 필적하는 승차감을 구현하면서도 가격을 낮게 책정해 외국 브랜드 중심이던 시장 구도를 흔들었다고 분석했다.

그동안 중국 완성차 업체들은 고급 세단 시장에서 해외 브랜드의 벽을 넘지 못했다. 비야디(BYD)가 럭셔리 SUV 'U8'을 출시했지만, 판매 성과는 제한적인 수준에 머물렀다.

컨설팅 업체 즈넝오토의 설립자 주위룽은 "중국 소비자들의 요구 변화와 자국 브랜드에 대한 자부심이 고급차 시장 판도를 뒤흔들고 있다"며 "이번 사례는 민족적 자부심의 표출이자 중국 브랜드의 프리미엄화라는 거대한 흐름을 보여주는 신호"라고 평가했다.





다만 그는 "화웨이와 그 파트너들이 프리미엄 시장에서 장기적인 성공을 유지할 만큼의 투자와 속도를 계속 이어갈 수 있을지는 아직 미지수"라며 "현재의 상승세가 얼마나 오래 지속될 수 있을지는 더 지켜봐야 한다"고 덧붙였다.





