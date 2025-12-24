“걷고, 아끼고, 남기다”… 한울본부, ESC 캠페인 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

걸음·물품 기부 챌린지 실천



이웃에게 따뜻한 마음 전달

건강을 증진하고, 참여형 기부 문화를 정착시키는 한울원전본부.

한국수력원자력 한울원자력본부(본부장 이세용)는 지난 11월 24일부터 12월 15일까지 ESC(Eco Step Challenge) 캠페인을 시행했다.

ESC(Eco Step Challenge) 캠페인. 한울본부 제공

캠페인은 Move Forward(희망으로 나아가기)와 Move Backward(자연으로 돌아가기) 두 가지 주제로, 걷기와 재활용품 기부를 통한 사회 공헌 활동으로 구성됐다.

이번 캠페인에는 665명이 참가해 총 걸음 수 6500만 보, 130박스의 기부 물품을 모아 목표를 초과 달성했다.

이세용 한울원자력본부장은 Move Forward(희망으로 나아가기)를 달성해 울진지역아동센터에 학용품과 간식세트를, 알움인 카페에는 리유저블 컵을 지원해 온기를 전했다.

물품 기부 챌린지 Move Backward(자연으로 돌아가기)는 굿윌스토어에 물품이 전달되고, 재판매 되어 자원 순환의 가치 증진에 기여할 것이다.





이세용 본부장은 "울진군민이 건강해질 수 있는 걸음과 물품 기부를 통해 참여형 기부 문화를 만들 수 있어 뜻깊었고, 내년에는 더욱 향상된 콘텐츠로 도전적인 목표를 설정해 친환경의 가치와 나눔의 의미를 공고히 할 수 있는 기부문화를 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

