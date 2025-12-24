김포시, 연말 맞아 군 장병·소방대원 위문…시민 안전의 든든한 버팀목

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 김포시(시장 김병수)는 연말을 맞아 국가 안보와 시민 안전을 위해 헌신하고 있는 국군 장병과 소방대원 등 현장 근무자들을 위문하고 격려하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

김병수 김포시장이 연말을 맞아 국가 안보와, 시민 안전을 위해 헌신하고 있는 국군 장병과 소방대원 등 현장 근무자들을 위문하고 있다. 김포시 제공

김병수 김포시장은 지난 22일과 23일 이틀간 육군 제17보병사단을 비롯해 해병대 제2사단, 수도포병여단, 김포소방서를 찾았으며, 이어 수도군단 제10방공단과 공군 제8542부대를 차례로 방문할 예정이다. 이번 위문은 한 해 동안 지역 안보의 최일선에서 시민 안전을 위해 임무를 수행해 온 장병과 대원들의 노고에 감사의 뜻을 전하고, 사기를 진작하기 위해 마련됐다.

김 시장은 현장 근무자들과 직접 소통하며 애로사항을 청취하고, 따뜻한 격려의 말을 전했다. 특히 군 장병과 소방대원들이 평상시 철저한 대비 태세는 물론, 재해·재난 발생 시 신속한 대응과 복구 활동에 앞장서며 시민의 생명과 재산을 지켜온 점에 깊은 감사를 표했다.

김병수 김포시장은 "군 장병들과 소방대원 여러분은 시민의 일상을 지키는 가장 든든한 버팀목"이라며 "각종 재해·재난과 위기 상황 속에서도 가장 먼저 현장에 나서 헌신해 주신 데 대해 50만 김포시민을 대표해 진심으로 감사드린다"고 말했다.





이어 "김포시는 앞으로도 유관기관과의 긴밀한 협력을 통해 시민 안전을 더욱 굳건히 지켜나가겠다"고 덧붙였다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

