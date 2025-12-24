나신평, 두산에너빌리티 등급전망 '긍정적' 상향

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

나이스신용평가는 24일 두산에너빌리티의 등급전망을 기존 안정적(Stable)에서 긍정적(Positive)으로 상향한다고 밝혔다.

등급전망 상향조정의 주요 근거로 글로벌 전력수요 확대 지속됨에 따라 발전기자재 중심의 양호한 수주실적 시현을 꼽았다. 나신평은 "최근 글로벌 전력수요가 큰 폭으로 확대됨에 따라 가스터빈, 원전을 중심으로 양호한 수주실적을 시현하고 있다"며 "올해 말 회사의 수주잔고는 20조원 수준으로 2024년말 15조8000억원 대비 큰 폭으로 증가할 전망"이라고 말했다.

또한 EPC사업 특성 상 운전자금 변동성이 있지만 중기적인 영업현금창출력은 양호한 수준으로 판단했다. 나신평은 "운전자금 부담 증가가 EPC 사업의 특성에 기인하고 있는 점, 주요 프로젝트별 대금청구 및 회수가 원활한 상태를 보이고 있는 점 등을 고려하면 중기적인 영업현금창출력은 양호한 수준으로 판단한다"고 설명했다.

그러면서 "올해 4분기 중 사우디 복합가스발전 등 주요 프로젝트로부터의 수금이 이뤄지고 있으며, 비핵심자산 매각대금이 유입된 점 등을 고려하면 올해 말 기준 현금흐름 적자 폭이 크게 줄어들 것으로 예상한다"며 "중장기적으로 운전자금 변동성이 큰 EPC사업 대비 발전 기자재 제작사업 비중이 증가함에 따라 현금흐름 변동성이 점차 완화될 것"이라고 내다봤다.





재무안정성도 유지될 것으로 기대했다. 나신평은 "두산에너빌리티는 가스터빈 생산능력 확대 및 소형 모듈식 원자로(SMR) 전용공장 설립과 관련해 2026~2028년 대규모 투자를 계획하고 있다"며 "자금부담이 증가할 것으로 보이지만 2027년을 전후로 최근 신규 수주한 프로젝트들의 사업진행 및 대금유입이 본격화될 예정임을 감안하면 양호한 재무안정성을 유지할 것으로 전망한다"고 말했다.





