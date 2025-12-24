폴라리스그룹, 2026년 정기 임원인사…지준경 부회장 선임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

폴라리스그룹은 24일 조직 경쟁력 강화와 중장기 사업 전략 실행력 제고를 위한 2026년 정기 임원인사를 단행했다고 밝혔다.

이번 인사는 그룹 차원의 전략 기능을 강화하는 한편, 각 계열사의 책임경영과 전문성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 특히 AI·바이오·소프트웨어 등 핵심 사업군 중심의 리더십 재편을 통해 성장 기반을 공고히 한다는 방침이다.

그룹 전략의 컨트롤타워 역할을 담당하는 그룹전략실 부회장에는 지준경 폴라리스오피스 대표이사가 선임됐다. 지준경 부회장은 그룹 전반의 포트폴리오 전략 수립과 신성장 동력 발굴, 계열사 간 시너지 극대화를 총괄하며 중장기 로드맵 추진을 이끌게 된다.

계열사 대표이사 체제도 강화됐다. 폴라리스AI 대표이사에는 윤정희 경영지원본부장이, 폴라리스AI파마 대표이사에는 조원경 영업본부장이 각각 선임됐다.

이밖에도 이번 인사를 통해 각 계열사에서는 총 4명의 임원이 승진·선임됐다.

폴라리스그룹 관계자는 "이번 인사는 그룹의 중장기 성장 전략을 안정적으로 추진하기 위한 인적 기반을 강화하는 데 의미가 있다"며 "각 사업 영역에서 전문성과 실행력을 갖춘 인재를 전진 배치해 계열사 간 시너지를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

아래는 폴라리스그룹 임원 인사 명단.

◇부회장 선임(그룹)

▲지준경(폴라리스오피스 대표이사)

◇대표이사 선임

▲윤정희(폴라리스AI)

▲조원경(폴라리스AI파마)

◇전무 승진

▲이성엽(폴라리스오피스 경영지원본부장)

◇상무 승진

▲장영남(폴라리스우노 화학사업본부장)

▲임종철(폴라리스우노 생산전략본부장)

◇이사 승진





▲배재호(폴라리스세원 구매본부장)





