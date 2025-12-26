본문 바로가기
[단독]호남發 재생에너지 급증…2030년까지 에너지고속도로 13개 깐다

강희종에너지 스페셜리스트

입력2025.12.26 06:30

2031년 건설예정 송전선로 7개 1년 앞당겨
호남권 재생에너지 수용량 46.1GW로 확대
전국 발전 허가 물량중 절반은 호남권 차지

[단독]호남發 재생에너지 급증…2030년까지 에너지고속도로 13개 깐다 한국전력의 송전선로 전경. 한전
호남 지역에서 생산한 재생에너지를 수도권 산업단지로 보내기 위한 에너지 고속도로 사업이 속도를 내고 있다. 한국전력은 당초 계획보다 구축 시기를 앞당겨 2030년까지 내륙과 해저를 포함해 13개 전력망을 구축한다는 계획이다. 하지만 송전선로가 지나가는 지역 주민들의 반대가 거세지고 있어 변수가 될 전망이다.


24일 전력 업계에 따르면 한전은 당초 11차 송·변전 설비계획에서 2031년까지 건설하기로 했던 신계룡-북천안, 광양-신장수, 신장수-무주영동, 무주영동-신세종, 신세종-신진천, 신정읍-새만금#2, 새만금#2-서화성 등 7개 송전선로를 2030년으로 1년 앞당기기로 했다.


이외에 2029년까지 건설하기로 했던 신장성-신정읍, 신정읍-신계룡 2개 전력망, 2030년까지 구축하려고 했던 신강진-신해남, 신해남-신장성, 신광주-신임실, 신임실-신계룡 송전선로도 계획대로 추진된다. 이에 따라 2030년까지 호남권 재생에너지를 실어 나르기 위한 송전선로 13개가 추가된다.


이중 새만금#2-서화성 구간은 전북 새만금에서 경기도 화성까지 220㎞ 구간을 전압형 초고압직류송전(HVDC) 케이블로 연결하는 사업으로 흔히 '서해안 에너지 고속도로' 사업으로 부른다. 그 외 전력망은 내륙을 거치는 고압 교류(AC) 송전망이다.

[단독]호남發 재생에너지 급증…2030년까지 에너지고속도로 13개 깐다

한전은 에너지 고속도로를 적기에 건설하기 위해 예비타당성 조사 면제, HVDC 국산화 및 345킬로볼트(kV) 지하변전소 기술 개발, 주민 갈등 해소 등에 주력할 계획이다. HVDC의 경우 전력 기기 업체들과 기가와트급(GW) 기술을 국책과제로 개발하고 있다. 정부는 2026년에는 HVDC 실증사업을 위한 특수목적법인(SPC)도 설립할 예정이다.


한전이 에너지 고속도로 사업에 속도를 내는 이유는 호남권 재생에너지가 크게 증가할 것에 대비해서다. 호남권은 태양광, 해상풍력 등 재생에너지 잠재력이 풍부한 지역이다.


특히 새 정부가 2030년까지 재생에너지 설비를 2024년 34GW에서 100GW까지 확대하기로 함에 따라 호남권 재생에너지는 더욱 빠르게 늘어날 것으로 예상된다. 한전에 따르면 상업 운전을 포함해 2030년까지 전국에 발전 허가를 받은 물량은 74.6GW인데 이중 호남권이 39GW로 52%를 차지한다.


한전의 에너지 고속도로 사업이 계획대로 성사되면 2030년까지 호남권 재생에너지 수용 용량은 2026년 21.3GW에서 2030년 46.1GW로 2배 이상 늘어나게 된다.


하지만 사업 시행 초기부터 송전선로가 지나가는 호남과 충청 지역 주민 및 지자체들의 반발이 거세지고 있어 난관이 예상된다. 송전선로의 주민 수용성 확대를 위해 국가기간 전력망확충법 이 국회를 통과해 지난 9월 26일부터 시행에 들어갔지만 지역 주민들의 반대는 여전하다.


송전선로 건설을 반대하는 광주·전남 주민·시민사회 단체들은 지난달 28일 전남 나주 한전 본사 앞에서 '송·변전 선로 반대 광주전남대책위'를 공식 출범하고 사업 중단을 촉구했다. 지난달 6일에는 충남지역 20여개 시민사회단체와 진보정당이 정부의 호남-수도권 송전선로 건설에 반대하는 '충남 송전탑 백지화 대책위원회'를 구성하고 활동에 들어갔다. 이들은 연일 한전 전남 나주 본사나 각 지사 앞에서 송전선로 건설 반대 시위를 벌이고 있다.


지자체 의회도 이에 동조하고 있다. 전남 영광 시의회는 지난 19일 '송전선로 건설 사업 전면 백지화'를 촉구하는 성명을 발표했다. 세종특별자치시의회도 지난 15일 한전이 추진하는 '345kV 신계룡-북천안 송전선로 건설사업'의 전면 재검토를 촉구하는 결의문을 채택했다.




강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

