교황, '성탄절 휴전' 촉구…"러시아 거부에 큰 슬픔"

美일리노이 말기환자 안락사법에 "매우 실망"

레오 14세 교황이 성탄절을 앞두고 전 세계에 '성탄절 휴전'을 촉구했다.

레오 14세 교황. 로이터연합뉴스

AD

영국 일간 가디언 등에 따르면 교황은 23일(현지시간) 로마 인근 카스텔 간돌포에서 기자들과 만나 "선의를 가진 모든 이들에게 평화의 날을 존중해줄 것을 다시 한번 호소한다"고 했다. 그는 전반적인 분쟁 상황을 언급하며 "그들이 귀 기울여 주길 바란다. 온 세상에 24시간의 평화가 찾아오길 바란다"고 말했다.

특히 우크라이나 전쟁과 관련해 "저를 크게 슬프게 하는 일 중 하나는 러시아가 휴전 요청을 거부한 것으로 보인다는 사실"이라고 했다. 러시아는 2022년 2월 우크라이나를 침공한 이후 만 4년 가까이 전쟁을 이어가고 있으며, 휴전이 우크라이나에 군사적 이점을 준다는 이유로 국제사회의 휴전 요청을 거부해왔다.





AD

또 교황은 미국 일리노이주 JB 프리츠커 주지사가 지난 12일 말기 환자가 의료적 도움을 받아 스스로 생을 마감할 수 있게 하는 법안에 서명한 것을 두고 "매우 실망했다"고 비판했다. 이 법은 여명이 6개월 이내로 남았다고 판단되는 말기 환자를 대상으로 2026년 9월부터 시행된다. 정치 현안에 대한 언급을 자제하는 교황이 미국의 개별 주 법안에 대해 직접적으로 비판한 것은 이례적이라는 평가가 나온다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>