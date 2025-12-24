동명대 엔터테인먼트예술학과, ‘송 캠프’ 워크숍 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재학생 음반 제작·싱어송라이터 데뷔 목표… 실전형 뮤지션 양성

동명대학교 엔터테인먼트예술학과(학과장 이우영)는 지난 19일 재학생 음반 제작과 싱어송라이터 데뷔를 목표로 한 '송 캠프(Song Camp) 워크숍'을 성공적으로 개최했다.

동명대 엔터테인먼트예술학과가 ‘송 캠프’ 워크숍을 열고 기념촬영하고 있다. 동명대 제공

이번 송 캠프는 대학자율혁신사업(CI)의 하나로 추진 중인 '엔터 인큐베이팅 시스템-TU RECORDS' 프로젝트의 핵심 프로그램으로, 재학생들이 작사·작곡부터 연주, 레코딩, 믹스, 음반 퍼블리싱(발매)에 이르기까지 전 과정을 직접 수행하는 실전형 프로 뮤지션 데뷔 프로젝트다.

이 프로그램은 동명대가 그동안 운영해 온 부산 콘텐츠코리아랩(B-CON) 창작과정의 경험과 교육 노하우를 바탕으로 설계된 확장형 프로젝트라는 점에서 의미를 더했다. 이번 송 캠프에는 엔터테인먼트예술학과 재학생을 비롯해 예비 입학생과 음악계열 진로를 희망하는 고등학생 등 약 40여명이 참여해 높은 관심을 보였다.

캠프에서는 ▲DAW 기반 작곡·프로듀싱 실습 ▲샘플 프로그래밍 및 사운드 디자인(강사 최재원) ▲K-팝 보컬 탑라인(Top-line) 창작 워크숍(강사 양요셉) ▲뮤직비디오(M/V) 제작 특강(강사 박초원) 등 디지털 기술을 활용한 송라이터 실무 중심의 특강이 진행됐다. 캠프 말미에는 참여 학생들의 자작곡 발표회가 열려, 창작 결과를 공유하는 무대도 마련됐다.

이번 송 캠프는 부·울·경 지역 대학 및 교육기관 가운데 최초로 진행된 '싱어송라이터 집중 창작 캠프'로, 대학 교육과 지역 창작 생태계를 연결하는 새로운 모델로 평가받고 있다. 동명대는 향후 해당 프로그램을 지역 확장형 창작 캠프로 발전시켜, 더 많은 지역 고교생과 예비 창작자들이 참여할 수 있도록 확대할 계획이다.

이우영 엔터테인먼트예술학과장은 "이번 캠프는 단순한 체험 프로그램이 아닌, 실제 음반 제작과 데뷔를 전제로 한 준비 단계"라며 재학생들의 창의적 역량 강화를 강조했다.

프로젝트 책임교수인 이규만 교수도 "2026년 1월로 예정된 동명대 재학생 음반 발매와 싱어송라이터 데뷔 프로젝트가 차질 없이 진행될 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





동명대학교 엔터테인먼트예술학과는 부·울·경 지역 유일의 뮤직·엔터테인먼트 융합 전문 학과로 ▲뮤직 프로덕션 ▲디지털 공연예술 ▲유튜브 크리에이터 ▲AI 방송·연예 등 다양한 전공 트랙을 운영하며, 콘텐츠 기관과의 협력을 통해 학생들의 프로 데뷔, 창업, 산업 진출을 적극 지원하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

