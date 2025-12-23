핀란드, 예비군 연령 65세로 상향…"2031년까지 예비군 100만명"

국경 맞댄 러시아 위협 대비
북유럽 국가 핀란드가 이웃 나라 러시아의 위협에 대비하기 위해 예비군 소집 연령을 현행 60세에서 65세로 상향한다.
AFP통신에 따르면 안티 하카넨 핀란드 국방장관은 이 같은 내용의 법안이 대통령 서명을 거쳐 내년 1월1일을 기해 발효된다며, 이에 따라 징집 대상자가 향후 5년 동안 12만000천명 증가할 것이라고 22일(현지시간) 밝혔다.
하카넨 장관은 "핀란드 예비군 숫자는 2031년까지는 100만명 언저리가 될 것"이며 "이번 조치와 기타 국방 강화 대책들은 핀란드가 현재와 미래에 안보를 보장하고 있음을 보여준다"고 강조했다.
핀란드는 현재 예비군 약 90만명, 전시 병력 28만명을 보유하고 있다.
러시아와 1340㎞의 국경을 맞대고 있는 핀란드는 러시아와 2차례 전쟁을 치른 뒤 1940년대에 영토의 10%를 빼앗긴 역사를 지니고 있다.
핀란드는 러시아의 우크라이나 침공 1년여 후인 2023년 4월 북대서양조약기구(NATO·나토)에 가입했다.
